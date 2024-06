Pětadvacetiletý Janošek přišel do klubu před sezonou z Pardubic, kde předtím prožil skvělou sezonu. Východočechům výrazně pomohl k záchraně a byl nejlepším střelcem týmu.

To se bývalému reprezentantovi do 21 let povedlo i nyní v Bredě. V základní části druhé nizozemské ligy zaznamenal bývalý hráč Brna, Slovácka, Plzně, Mladé Boleslavi, Zlína a Baníku Ostrava 11 gólů a 10 asistencí.

V prvním barážovém utkání s Excelsiorem dal Janošek gól z penalty. V odvetě se neprosadil.