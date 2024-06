Čeští fotbalisté odjeli na kemp před Eurem, Barák se připojí v pondělí

Zbylých 25 hráčů v nominaci odletělo do Salcburku, odkud se pak tým přesunul do Schladmingu. V mužstvu je jediný nováček - záložník Lukáš Červ. Finální výběr pro Euro musí Hašek nahlásit nejpozději do pátku, kouč nicméně se všemi 26 hráči v nominaci počítá pro šampionát.

Na rakouském soustředění čeká mužstvo vedle tréninků také jeden přípravný zápas, a to v pátek v Grödigu proti Maltě. Následně se Haškovi svěřenci vrátí do Česka a 10. června odehrají v Hradci Králové generálku proti Severní Makedonii.

„Jsem rád, že jsme zase všichni spolu. Doufám, že v následujícím měsíci nebo měsíci a půl dokážeme velké věci. Teď na kempu v Rakousku budeme mít čas zapracovat na věcech, které nás trápily či trápí nebo zdokonalíme ty věci, které nám vycházely,“ citoval web FAČR záložníka Michala Sadílka. „Nemůžu se dočkat, až to začne. Hlavně se musíme dobře připravit. Už se moc těším,“ doplnil brankář Jindřich Staněk.

Do dějiště mistrovství Evropy odletí národní tým ve čtvrtek 13. června. Do šampionátu český celek vstoupí 18. června zápasem v Lipsku proti Portugalsku. Další dva duely skupiny odehraje v Hamburku, kde nejprve změří síly s Gruzií a poté s Tureckem.