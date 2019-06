TEST ELEKTROKOL 2019: Rozdíly mezi značkami mizí, před koupí se projeďte

Redakcí magazínu Velo, která s iDNES.cz spolupracuje, projde ročně 100 až 150 kol. Ty je pokaždé potřeba vybalit, smontovat, seřídit, jezdit na nich, vyfotit je a zase je rozmontovat, zabalit do krabice a odeslat zpět. Testování kol zde má dvacetiletou tradici, za tu dobu to je přes dva tisíce kol všech možných značek a spousta cenných zkušeností. O kolech zde vědí úplně vše a nelze je opít marketingovým rohlíkem.

„Pamatujeme i případy, kdy konstruktéři změnili specifikace kol i celé konstrukce rámů na základě výsledků testu. Pamatujeme i dodavatele kol, kteří se rozhněvali na život a na smrt. Někteří navždy, jiní za rok či dva přišli s omluvou a přiznáním, že jsme měli velký díl pravdy. Na těchto zkušenostech jsme postavili i velký test elektrokol časopisu Elektrokola,“ vysvětluje Martin Raufer z magazínu Velo.

Elektrokola jsou ale něco trochu jiného než kola určená pro cyklistickou komunitu. Jde o rostoucí trend v cyklistice, který vyhledávají spíše laici než cykloprofíci. Elektrokola si většinou kupují lidé, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost a na nic nenavazují. Jen malou část tvoří bývalí cyklisté. Proto bylo třeba použít pro testy jinou metodiku a srozumitelnější slovník. V testech jsme dali větší prostor dojmům a pocitům než číslům a wattům.

Skupina testerů se rozšířila o úplné laiky. Kola testoval student i důchodce, bývalý cyklistický profesionál i člověk, který na kole prakticky vůbec nejezdí, odborník na elektroniku i člověk elektrokoly zatím nedotčený, biker i turista, multisportovec i člověk spíše nesportovní, novinář i člověk, z něhož je těžké dostat řádek či větu. Výstupy jsou pestré, zajímavé a vypovídající.

Vždyť o čem budete po jízdě nejvíc přemýšlet? O wattech a ampérhodinách? Nebo o tom, jak se vám jelo, jak jste se cítili a jak jste si to užili?

Jak jsme letos kola testovali? Testování proběhlo ve dvou květnových dnech na standardizovaném okruhu. Plně nabitá baterie elektrokol byla vždy vyjeta do prázdna a dojezd jsme zaznamenali. Vždy jsme používali nejvyšší stupeň dopomoci, což může být některému kolu ku prospěchu, jinému kolu to může maličko uškodit, protože naladění motorů je různé. Některý výrobce podporuje výkonovou špičku, jiný ji úmyslně potlačuje. A u některých systémů si lze s nastavením hrát pomocí aplikace v širokém rozsahu. V těchto případech jsme kolo používali v nastavení, v jakém jsme jej od dodavatele získali.

Nebylo v našich možnostech najezdit na ekonomický mód přes sto kilometrů, což by v některých případech jistě šlo. Testovací okruh byl náročný převýšením i technikou a podpora motoru maximální, proto neberte nízkou ujetou vzdálenost jako dogma. Je to spíše údaj pro srovnání jednotlivých kol mezi sebou. Prakticky vždy a za všech okolností najedou uživatelé elektrokol více.

Letos jsme se snažili do testu získat i dostupnější elektrokola a oslovili jsme všechny značky, které v Česku kola nabízejí. Některé z různých důvodů pozvání nepřijaly. Soustřeďme se ale spíše na firmy, které přišly se svou kůží na trh a měly odvahu postavit se konkurenci i přísnému testu čelem.

Kola jsme rozdělili do tří kategorií – krosová kola, horská kola s pevným rámem a celoodpružená horská kola. Převahu mají horská kola, což je možná trochu překvapivý, i když pochopitelný trend. Ze strany dodavatelů byl největší zájem o to blýsknout se těmi nejlepšími a nejdražšími modely. Ale i to do určité míry napoví, jak se značka ke konstrukci elektrokola staví a co od ní lze očekávat.

Výsledky našeho rozsáhlého testu můžeme shrnout do třech bodů:

Mezi testovanými modely není špatných elektrokol, i když rozdíly jsou značné. Stejné motory se na různých kolech někdy chovají zcela rozdílně, což je překvapivé a matoucí. Ale je to skutečnost ovlivněná i dalším nastavením systému. Pro čtenáře iDNES.cz a nové zájemce o elektrokolo je to jasný vzkaz: vybrat kolo podle obrázku či parametrů v tabulce zkrátka nestačí. Nic vám neřekne tolik jako jízda, test. Elektrokola se neliší jen odlišnými vlastnostmi motorů, uživatel často více vnímá rozdíly v zobrazování na řídítkách, a především pak jízdní vlastnosti, ovládání, jistotu, bezpečí, obratnost: elektrokolo je pořád především kolo.



Krosová kola: Author Empire