TEST ELEKTROKOL 2020: Nevybírejte podle motoru, ale jízdních vlastností

Výsledky testů kol jsou velmi žádaným parametrem při výběru nového kola. Testy elektrokol, které předcházely tomuto, zabírají už několik let přední příčky v internetových vyhledávačích.

Je zajímavé srovnávat kola jednoho modelového roku. Redakce vydavatelství V-Press, se kterou redakce iDNES.cz při velkém testu elektrokol spolupracuje, však může srovnávat i kola v běhu času, a to je často ještě zajímavější. Kola procházejí bouřlivým vývojem, což se měrou vrchovatou týká právě jízdních kol s elektrickým pohonem.

Týden s elektrokoly na iDNES.cz Testy modelů na rok 2020 a soutěž o půjčení na víkend Pondělí 22. června: Test horských kol s pevným rámem

Úterý 23. června: Test celoodpružených kol

Středa 24. června: Test crossových kol

Čtvrtek 25. června: Co byste měli vědět před koupí elektrokola

Celý týden: Soutěž o zapůjčení elektrokola na víkend

Záměrně už neděláme výrazný rozdíl v terminologii a neoznačujeme zbytečně jeden typ kola předponou „elektro“. I elektrokolo je především kolo, což se i při tomto testu a při skladbě kol do testu zařazených potvrdilo.

Ano, máme kategorie kol městských, cestovních, krosových, horských, celoodpružených, silničních, dětských. A všechno to jsou kola. A všechno to už dnes také existuje i v motorizované verzi.

To, co dává velký smysl v jízdním testu ověřit, je právě cyklistická stránka – jak kolo jede, jak zatáčí, jak brzdí, jak řadí, jak se na něm sedí. To je to vůbec nejdůležitější. Motory se totiž v samotném základu příliš neliší (tedy ty, které mají tentýž výkon), ale konstrukce kola a geometrie rámu mají rozpětí od žebřiňáku přes kamion až k formuli jedna. A to je vážně hodně.

Pár známých motorů...

S motory to samozřejmě také není tak jednoduché, i když výběr se v posledních letech ustálil na několika značkách: Bosch, Yamaha, Shimano, Bafang, Brose, Fazua a na pár motorech, které si výrobci kol nechávají konstruovat pro sebe od specialistů. Na domácím trhu se prosazuje i česko-japonský Comp Drives.

Rozdíl je v Boschi loňském a Boschi letošním, rozdíl je ve výkonu motoru a nastavení dalších parametrů pro konkrétní kolo, liší se elektronika, způsob ovládání, displej, kapacita baterie.

Jsme si vědomi toho, že absolutní výsledky testu jsou maličko zavádějící v případě dojezdu kola i v případě hodnocení citlivosti a síly motoru. V testu se používala výhradně nejvyšší dopomoc (většinou označovaná jako „turbo“), aby byl test vůbec proveditelný a realizovaný za jeden den. V základním módu by se dojezd u mnoha kol dostal přes sto kilometrů, nástup dopomoci by byl jemný a plynulý.

Konkrétní model vybraly značky

Oslovili jsme všechny známé značky elektrokol na našem trhu, testovat jsme mohli pouze ty, jejichž zástupci se zařazením do testu souhlasili a kola nám ve správný čas dodali. Na nich byl také výběr konkrétního modelu.

Čtenáře možná překvapí, že je takový zájem o to prezentovat horská kola a speciálně velký zájem o testování celoodpružených horských kol. Mezi lidmi totiž možná ještě přežívá dojem, že elektrokolo je kolo pro důchodce a lenocha, ale výběr kol a množství těch sportovních dokazují, že tomu tak dávno není. Doba se změnila a je již zbytečné argumentovat tím, pro koho a na jakou víkendovpříležitost je elektrokolo ospravedlnitelné.

Elektrokolo tu zkrátka je a je vhodné pro každou příležitost a každý způsob ježdění. Pochybujme snad jen o smyslu plnohodnotného závodního měření sil. Za elektrokolo se už není třeba stydět a omlouvat, elektrokolo je zkrátka sport svého druhu – sport rekreační, kondiční.



Vyzkoušejte si zdarma elektrokolo Soutěžte o půjčení e-biku na víkend

Nároky zákazníků rostou, a to je dobře. Věříme, že vám test umožní hlubší proniknutí do tohoto tématu, a pokud vybíráte nové elektrokolo, pak vám bude i pomocníkem.

Velký test elektrokol pro rok 2020. Letos testeři projeli 28 modelů od různých značek.

Kolo na vrcholu: Specialized Kenevo Expert

Přinášíme vám také tip na premianta. Je to kolo, které posílá do starého železa všechny horské vleky a lanovky, kolo určené na bikeové sjezdovky, do bikeparků a na endurové tratě. Slogan „ještě více trailů“ tu dostává jasný hmatatelný rozměr. S tímhle kolem sjedete ještě víc trailů, protože na jejich start vícekrát vystoupáte a více sil vám zbude.



Specialized si nechává motor vyrábět speciálně pro sebe, což v oboru elektrokol není úplně běžné, ten nový nese označení 2.1 a je z úplně jiné, nově objevené planety.

Zesiluje šlapání jezdce o 410 procent, takže si lze troufnout na opravdu pořádný kopec a kapacita baterie 700 Wh poskytne více energie, než činí zásobárna jezdeckých sil na jednu vyjížďku. Geometrie a chod zadní vidlice těží z osvědčeného modelu Enduro. Zdvih přední i zadní vidlice je úctyhodných 180 mm, ale při jízdě máte v rukou stále pocit snadno ovladatelného hravého kola.

Tip na cyklopremianta za hromadu peněz: Specialized Kenevo

Vylepšená trajektorie osy zadního kola směrem vzad zlepšuje prostupnost terénem, dává jízdě větší plynulost a setrvačnost, excentrická konstrukce rámu zajišťuje větší tuhost, nižší hmotnost, lepší ovladatelnost a jistotu.

Ale co je hlavní a nové, toto kolo také výborně stoupá, skvěle reaguje na ergonomické šlapání a díky teleskopické sedlovce lze rychle nastavit optimální šlapací posed. Kenevo je kolo, které doposud nebylo objeveno a doceněno, protože většině lidem stačí již tak „dost dobré“ Levo. Ale chcete-li do opravdu náročného terénu a do vysokých hor, chcete-li zažívat opravdu maximální pocit svobody, pak je tu Kenevo od Specialized. V nejlepší výbavě stojí 179 999 korun.