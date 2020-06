Než půjdete pro elektrokolo. Dojezd neřešte, zaměřte se na pohodlí a typ kola

Epotomstvo: proč (ne)koupit elektrokolo dítěti Na trhu už se objevila i dětská elektrokola. Je to dobrý nápad, nebo ne? „Rozhodně ne! Už tak jsou dnes děti líné, mají málo pohybu, pořád sedí u těch tabletů. Zvyknou si, že to jede snadno a nikdy nebudou chtít začít šlapat,“ napadne rodiče jako první. Ale každá mince má dvě strany. Dítě má na kole určité limity. Především jeho kolo váží k jeho tělesné hmotnosti asi tolik, jako by kolo dospělého mělo někde kolem šedesáti až sedmdesáti kilogramů. Zkuste s takovým kolem manipulovat, zatáčet, jet bez motoru. Malí cyklisté to zkrátka nemají snadné. A pak jejich omezená schopnost jet a někam dojet. Pro rodiče je to prostě jízda s dítětem: neplnohodnotná. Čekáte, nikam nedojedete. Pořád něco řešíte. Možná jste i maličko nervózní. A dítě to cítí. Ví to. Co se s tím poměrově těžkým kolem naučí? Jak dlouho ho bude bavit vás „otravovat“ a nudit? Síly nejsou vyrovnané. Co kdybychom je maličko vyrovnali? Přidáme dítěti elektromotor a rázem je jeho dojezd i schopnost zdolávat terén velice blízká možnostem dospělého. Projedete se spolu, zažijete to samé, budete sdílet zážitky, budete parťáci. Dítě jede skoro tak stejně jako vy a v neposlední řadě dítě projede více terénu a více a rychleji se naučí i techniku. Stane se rychleji lepším bikerem. Časem dítě povyroste a síly se vyrovnají. Abyste mohli jezdit spolu, je na čase odložit motor. To období nastane tak kolem čtrnácti až šestnácti let věku, někdy i dřív. A bude hodně krátké. Pak už nezbude nic jiného, než aby na elektrokolo přesedlal dospělák. A zase budete jezdit spolu. Je na tom něco špatného? Navíc můžete do hry vtáhnout aplikace, jako je třeba Mission Control nebo Strava a Garmin Connect, a nechat juniory, ať to řeší, evidují, sdílí, plánují oni. Bude je to určitě bavit, je to hra. A navíc smysluplná hra s tím, v čem se stejně tak rády „hrabou“ – s tabletem, mobilem nebo počítačem. Možná pro ně i určité statistiky a porovnávání začnou být motivační a na kolo budou tahat oni vás. Anebo jednou podobnou aplikaci vylepší nebo naprogramují...