Elektrokola frčí i v Alpách. Vyzkoušeli jsme je s dětmi v Rakousku

„Každý chce vidět Alpy ze shora. Samozřejmě můžete jet lanovkou, ale ta vás vyveze do jednoho bodu mezi masu lidí. S elektrokoly se dostanete na osamělá místa, která byla pro naprostou většinu lidí ještě před pár lety zcela nedosažitelná,“ říká Gavin Allman, anglický cykloprůvodce, který pětatřicet let žije ve městečku Söll v údolí pod horským masivem Wilder Kaiser.

Wilder Kaiser je pro Čechy víceméně neznámým pojmem. Oblast mezi tranzitním Kufsteinem na dálnici A12 na hranicích Bavorska a Tyrolska a Kitzbühelem, který fanoušci sjezdového lyžování rozpoznávají podle legendárního lednového závodu Hahnenkamm, je jednou z nejpopulárnějších dovolenkových lokalit pro sousední Bavorsko.

Zejména v zimě. Zdejší Skiwelt.at patří v zimě k největším lyžařským kolotočům v Rakousku a k nejmodernějším zimním resortům na světě. Češi toto údolí hlavně v oblasti cykloturistiky objevují opravdu jen velmi pozvolna.

Velikosti jako u triček

Elektrokola jsou v Alpách tuto sezonu absolutním hitem. Velká módní vlna, která poněkud obtěžuje pěší turisty nahoře v horách a je k posměchu vysportovaným cyklistům, naproti tomu vzbuzuje nadšení u velké části běžných návštěvníků Alp.

„Minulý rok jsme v půjčovně nabízeli přibližně dvacet elektrokol. V tuto chvíli jich máme k dispozici 115. To je nárůst v řádech stovek procent,“ objasňuje Gavin Allman, který s námi dnes absolvuje naši první jízdu na elektrokolech.

V půjčovně u nástupní stanice lanovky na Hohe Salve v městečku Söll nám pomáhá vybrat elektrokola přesně na míru.

„Máme tady velikosti S, M, L, XL. Na začátku sezony jsme zkusili do nabídky zařadit i dvě dětská kola s tím, že uvidíme, zda o ně vůbec bude zájem. Během dvou měsíců jsme museli pořídit další čtyři. A všechna jsou denně rezervovaná,“ potvrzuje nebývalý boom Gavin.

Nejen kategorie seniorů, ale už i třicátníci, čtyřicátníci chtějí jezdit na elektrokolech. A děti jim pak logicky nestačí. „Pokud chce netrénovaný návštěvník vyrazit na normálním kole do kopců, nemá prakticky žádnou šanci. Člověk musí být ve výborné kondici, mít hodně natrénováno, aby se na kole dostal nahoru. A najednou se objevila elektrokola a spousta těch, pro které byl dříve výlet na kolech po Alpách nemyslitelný, teď může šlápnout do pedálů a za den udělat třeba šedesát kilometrů,“ popisuje současnou situaci v Alpách Gavin.

Elektrokola vzbuzují nadšení u velké části běžných návštěvníků Alp.

Výška ratolesti kolem 125 centimetrů je pro nás v tuto chvíli hraniční. Při velikosti elektrokola 24 palců je pro takové dítě hůře ovladatelné. Navíc pneumatiky jsou širší a rozpětí řídítek z důvodu stability a snazšího ovládání větší. Rám je mohutnější a i váha kola je daleko vyšší než u klasického dětského MTB. To ostatně platí i pro elektrokola v kategorii dospělých.

Pokud je ale dítě sportovně zdatné a vykazuje na normálním kole jistou obratnost, i tyto podmínky nakonec po několika počátečních cvičných jízdách bez větších obtíží zvládne. Naše ratolest si udělá prvních pět koleček na parkovišti před půjčovnou a úvodní informace „na to ani omylem nesednu“ se postupně mění v poměrně velké nadšení.

Na elektrokola lze připojit další běžné doplňky pro děti (pozor – nedokázali jsme z důvodu odlišného rozpětí řídítek u elektrokol nasadit cyklobrašnu), které fungují u normálních kol. My nakonec ještě volíme pro mladší dítě cyklosedačku, protože v kopcovitém šotolinovém terénu by se na připojené tažné tyči nemuselo udržet.

Stovky kilometrů cyklostezek

Vybíráme dnešní trasu. Pochopitelně s ohledem na to, že s sebou vezeme tři děti v různých věkových kategoriích. Spojené údolí Wilder Kaiser-Brixental nabízí stovky kilometrů cyklostezek v několika obcích – Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Hopfgarten, Westendorf, Brixen im Thale.

Prakticky po celou dobu našeho výletu nás provází panorama masivu Wilder Kaiser.

Tyto lokality obepínají část kitzbühelských Alp s nejvyšším vrcholem Hohe Salve v 1829 metrech nad mořem. Osamělý, zakulacený, bezesporu magický kopec, který je především základnou pro paragliding, patří k nejpůsobivějším vyhlídkám v Rakousku. Celých 360 stupňů nerušeného výhledu na více než sedmdesát třítisícových vrcholů.

Výjezd na Hohe Salve ovšem neplánujeme, to bychom v této sestavě ani s podporou elektrokol nezvládli. Zvažujeme proto alespoň výšlap do zhruba poloviny kopce na mezistanici lanovky, kde se nachází jeden z prvních zážitkových dětských světů v Rakousku – Hexenwasser Söll Hohe Salve.

Obava, že bychom děti pak nepřinutili od čarodějných atrakcí pokračovat dál, je ale na místě. „Podle mě jsou velice zajímavé tři oblasti – Hintersteiner See, úsek mezi městečky Söll – Scheffau – Ellmau, a pak cyklotrasa do Kufsteinu,“ nabízí nám možnosti cykloprůvodce Gavin Allman.

Pohled na osamělý vrchol Hohe Salve s výškou 1 829 metrů nad mořem a s výhledem na více než 70 třítisícovek. Hohe Salve je považována za nejkrásnější vyhlídku v Tyrolsku.

Mimochodem v polovině července byla otevřena nová cyklostezka okolo horského masivu Wilder Kaiser. Vede přes Ellmau, St. Johann in Tirol, Kössen, Ebbs, Kufstein a zpátky do Ellmau. Má 83 kilometrů s nejvyšším bodem 807 metrů nad mořem. Nebo je možné objet vrchol Hohe Salve. To je velmi krajinná, velmi pohledná trasa v délce kolem šedesáti kilometrů. Cyklisticky to není náročná túra, protože zůstává dole v údolí,“ říká Gavin.

Fitness na elektrokole

Nakonec se vydáváme od nástupní stanice lanovky v Söllu směrem na Scheffau. Sjíždíme kolem jezera Ahornsee, střídáme šotolinu, asfalt, prašné cesty. Úvodní část absolvujeme podél potoka Stampfangerbach. Prakticky celou dobu nás provází panorama masivu Wilder Kaiser.

Terén je zvlněný, v některých úsecích šlapeme do značného stoupání. Za normální situace s běžným kolem bychom tuto část asi už vzdali. Nebo by přinejmenším děti volaly po pauze. Gavin nám vysvětluje, jak máme synchronizovat použití jízdních programů spolu s přehazovačkou, aby výsledný efekt byl co nejlepší. Tedy abychom s nejnižší námahou dosáhli co nejvyšší rychlosti za současně nejnižší spotřeby baterie.

Náročný terén zvládají i děti, musíme ale pečlivě hlídat baterii.

„Jakmile zapneš turbo, můžeš téměř viditelně sledovat, jak baterie mizí. Na turbo můžeš jet přibližně hodinu a půl a baterie bude prázdná. Je to pochopitelně skvělá zábava v horách, ale v momentě, kdy ti zbývá už jen půlka baterie, měl by ses obrátit na cestu zpátky,“ doporučuje cykloprůvodce.

TIP Pohlídejte si, aby vám ubytovatel vydal tzv. návštěvnickou kartu (Gästekarte). Nabízí řadu slev v bazénech, na lanovkách, v půjčovnách a na dalších místech regionu.

Nabíječku totiž s sebou cyklisté obvykle z důvodu neskladnosti nevozí. Pokud člověk ale jede na normální modus, má dostatečné množství elektrické energie na celodenní cyklotúru.

Podpora z baterie se dá také kompletně vypnout, v tu chvíli ale musí cyklista počítat s tím, že veze nejen vlastní váhu, ale i váhu elektrokola, která je vyšší než kolik mají běžná MTB. „Bez podpory akumulátoru je to už opravdu těžký fitness,“ směje se Gavin Allman.

Jak udržet cyklisty na stezkách

Úvodní cvičnou trasu Söll – Scheffau – Söll v délce dvanácti kilometrů se stoupáními i klesáními zvládáme v průměrné rychlosti sedmnáct kilometrů za hodinu.

Děti jsou většinu času plně zapojené do jízdního tempa a prakticky neprotestují ani v ostrých stoupavých zatáčkách. Pozoruhodný rodinný výkon – s běžnými horskými koly bychom museli v kopcovitém terénu několikrát stavět.

Navíc spokojenost celé skupiny je patrná – zážitek z neobvyklé horské túry, kdy jsme se vyhnuli frekventovaným údolním silnicím, si určitě všichni uloží do paměti.

Vracíme se do Söllu a diskutujeme, zda se vydáme na Gruberhof – filmový dům Doktora z hor. Mimochodem právě tady se tento slavný německo-rakouský televizní seriál natáčí. Pro Němce i Rakušany kultovní místo.

Vzhledem k tomu, že je ale silnička vedoucí do 1 200 metrů nad mořem poměrně vytížená a v letních měsících zahlcená turisty v autech, kteří chtějí filmové místo navštívit, vybíráme jinou alternativu.

Cyklistů na elektrokolech potkáváme jednoznačně mnohem více, než těch, kteří šlapou do pedálů na běžném MTB. Dříve poloprázdné venkovské a horské cesty dnes brázdí turisté všeho věku. Kola si mohou lanovkami vyvézt na úbočí horské oblasti Skiwelt.at.

Wilder Kaiser nabízí spousty atrakcí pro děti.

„Čím více lidí je venku, tím pochopitelně hůře pro přírodu. To je jasné. My to řešíme v oblasti Wilder Kaiser tak, že se snažíme vytvářet kvalitní a širokou síť cyklistických stezek, na nichž tak udržíme většinu cyklistů.

Samozřejmě že vždycky bude několik procent těch, kteří na cyklostezkách nezůstanou a vydají se do chráněného volného terénu. To je prakticky totéž jako u lyžařů a snowboardistů. Pak už záleží na konkrétním člověku, jak je vychovaný, jaký přístup bude k volné přírodě mít,“ uzavírá Gavin Allman.