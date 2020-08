Pod Krušnými horami se rodí nejhustší síť nabíjecích stanic pro elektrokola v Česku

…Chytrá aplikace mě dovedla do nedalekého horského hotelu Lesná. Když jsem připojovala kolo do místní nabíječky, připadal jsem si jako ve Švýcarsku…

To není bláznivá vize budoucnosti, ale vyprávění z letošního léta! Mezinárodní energetická skupina Sev.en Energy se rozhodla v Česku rozjet ve velkém výstavbu nabíjecí infrastruktury pro elektrokola, a pozvednout tak kulturu cestování na těchto moderních dopravních prostředcích na úplně novou úroveň.

První nabíjecí stanice vybudovala právě v Ústeckém kraji, tedy v regionu, ze kterého pochází, a v současnosti se chystá expandovat do Pardubického kraje, kde provozuje místní Elektrárnu Chvaletice.

Brzy 60 stanic

Projekt s názvem Sev.en Energy for Bikers aktuálně zahrnuje 20 nabíjecích stanic. Většina z nich vyrostla jako houby po dešti během několika týdnů podél tzv. Krušnohorské magistrály, síť se však postupně rozrůstá i do Pardubického kraje.

Do konce prázdnin by mělo být v provozu na 60 nabíjecích stanic. Jde o jedinečný počin, protože tak hustá soustava v Česku dosud neexistovala. Hlavní přínos spočívá v tom, že e-bikerům se otevírají dosud bezprecedentní možnosti celodenních výletů.

„Turisté u nás bývají někdy doslova pozitivně šokováni. Mnohdy totiž ještě stále očekávají zničenou měsíční krajinu, ale přivítá je rekultivovaná zelená zahrada s jezery a lesy. A až si ji letos v létě přijedou prohlédnout na svém elektrokole, budou v šoku dvojnásob, protože si své elektrokolo budou moci na mnoha místech pohodlně dobít,“ říká radní a 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

Jeho osobně těší, že podobných pozitivních překvapení v severočeském regionu přibývá i díky soukromým investicím. „V tomto případě musím obzvláště ocenit načasování projektu, protože turismus ochromený pandemií přesně takový impulz potřeboval,“ dodává Klika.

Nečekaný efekt načasování spuštění projektu potvruje i generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas. „Když jsme na konci loňského roku připravovali projekt Sev.en Energy for Bikers, vůbec jsme netušili, v jak těžké době jej spustíme a jak krušné časy nastanou pro provozovatele restaurací, penzionů či hotelů,“ říká Pavlas a dodává: „Letošní letní sezona bude možná zlomová, bude to boj o každého zákazníka. Nabíjecí stanice je třeba v tomto kontextu vnímat jako konkurenční výhodu a důležité body v cestovním itineráři.“

Energetické společnosti podle Pavlase po celém světě investují především do infrastruktury pro elektromobily. „Když ale chcete udělat něco opravdu pro lidi, nedává moc smysl podporovat obor, který ještě dlouho zůstane zábavou pro horních deset tisíc. Proto jsme se rozhodli vybudovat kvalitní infrastrukturu pro elektrokola, která zažívají obrovský boom a může si je už dnes dovolit každý,“ říká ředitel energetické společnosti.

Univerzální nabíjení

Síť Sev.en Energy for Bikers se skládá z nabíjecích stanic PowerBox.ONE. Jejich hlavní výhodou je, že e-bikerům podstatně ulehčují cestu, a to doslova. Odpadá totiž nutnost vozit s sebou těžkou a neskladnou nabíječku, a dokonce i propojovací kabel, který je vždy k dispozici na vyžádání u provozovatele. Z každé nabíjecí stanice lze dobíjet až čtyři elektrokola najednou.

Zařízení je vybaveno dvěma univerzálními vestavnými nabíječkami a dvěma specifickými pro pohony Bosch a Shimano, které mají vlastní nabíjecí systémy. Díky tomuto řešení je stanice kompatibilní s více než 90 % trhu elektrokol. Dobíjení v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdarma.

„Náš kraj má obrovský potenciál, ale zatím se mu ho nedaří plně využít, a proto mu zůstává nelichotivá nálepka strukturálně postiženého regionu. Základem rozvoje je přitom fungující infrastruktura – stačí si vzpomenout, jaké oživení přineslo dokončení dálnice D8! Dovedu si představit, že podobný efekt může mít v letních měsících i síť nabíjecích stanic pro elektrokola,“ těší se Martin Klika.

„Na tom nápadu se mi hrozně líbí hlavně to, že na jednu stranu rozvíjí moderní trend a na druhou navazuje na tradiční českou lásku k cyklistice. Uvidíme za pár let, třeba se severní Čechy skutečně stanou rájem e-bikerů!“ dodává Klika.

„Koronavirus jen akcentoval proměnu, jakou prochází celá naše společnost. Mění se energetika, ekonomika a měníme se i my. Před 10 lety jsme těžili uhlí a rekultivovali krajinu, dnes navíc ekologizujeme za miliardy největší české elektrárny, zkoumáme energetické využití vodíku, připravujeme první českou sluneční elektrárnu na jezeře a investujeme po celém světě,“ komentuje nedávné změny nejen v energetice Luboš Pavlas.

„Symbolem této naší proměny je i síť nabíjecích stanic pro elektrokola, která je v souladu s trendem elektrifikace dopravy a moderním konceptem Smart City. Dle ohlasů se nám rozjezd tohoto projektu velmi podařil – každý týden volají noví a noví zájemci o instalaci stanic. Moc bych si přál, abychom dokázali rozvíjet víc než jen infrastrukturu, ale kulturu elektrokol jako takovou,“ uzavírá téma šéf Sev.en Energy.