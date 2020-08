Komfort cestování na elektrokole zvýší síť nabíjecích stanic

Skupina Sev.en Energy vybudovala v oblasti Krušnohorské magistrály síť nabíjecích stanic pro elektrokola. Podle mluvčí skupiny Gabriely Sáričkové Benešové je cílem projektu Sev.en Energy for Bikers pozvednout cestování na elektrokole na úplně novou úroveň komfortu.

O nabíjecích stanicích pro elektromobily se píše pořád, zatímco o nabíjecích stanicích pro elektrokola slyším prvně. Jak to vlastně funguje?

Stejně jako u elektromobilů, akorát u elektrokol je nabíjení významně levnější, rychlejší a energeticky méně náročné. Na jedné naší stanici se dají nabíjet až čtyři elektrokola najednou. Funguje to jednoduše – přijedete např. k restauraci, kde je stanice umístěna, vaše baterie je na 30 procentech, zamknete si kolo a zapojíte ho do nabíječky, dáte si oběd a odjíždíte s baterií třeba na 70 procentech. To už by vám mělo bohatě stačit na další část projížďky. Díky nabíjecím stanicím tak bude možné plně využít potenciál elektrokol, který spočívá především v celodenních výletech.

Ale v restauracích přeci měli zásuvky už předtím…

To ano, ale na svém elektrokole jste kvůli tomu museli sebou vézt těžkou a neskladnou nabíječku, propojovací kabel a speciální klíč na demontování baterie. Navíc ne vždy se vám podařilo přesvědčit obsluhu, že ji nezruinujete na faktuře za elektřinu. To je samozřejmě nesmysl, náklady na jedno nabití se pohybují v řádech korun, někteří provozovatelé ale mohli být nedůvěřiví.

A u nabíjecích stanic už vám stačí jen elektrokolo?

Ano, případně s sebou můžete vozit ještě propojovací kabel, ale ani ten není nutný – ten správný vám ochotně zapůjčí obsluha každé stanice. Naše nabíječky jsou kompatibilní s více jak 90 % typů elektrokol. Další dobrou zprávou pro e-bikery je, že dobití je zdarma.

Jak zatím probíhá výstavba stanic?

V současnosti máme v provozu už dvacet stanic, především v prostoru Krušnohorské magistrály a v Mostě. Další však rychle přibývají, protože se startem mediální kampaně se nám pravidelně sami hlásí noví a noví provozovatelé. Během léta bychom se mohli dostat na zhruba 60 stanic. Prioritní jsou pro nás zatím Ústecký a Pardubický kraj, v nichž máme většinu svých energetických provozů. Do budoucna ovšem nevylučujeme ani expanzi do dalších regionů.

Co je cílem projektu Sev.en Energy for Bikers?

Chceme vytvořit takovou síť, která bude pro „naše“ kraje povzbuzením cestovního ruchu a jakousi konkurenční výhodou, protože se stanou doslova rájem pro elektrokola. Začínáme v Ústeckém kraji, odkud jsme jako skupina vzešli, kde žije řada našich zaměstnanců a kde jsme velkými patrioty.

Sama pocházím z Mostecka a vadí mi, že má náš kraj neprávem špatnou image, přitom za poslední roky prošel ohromnou změnou, je krásný a má velký a zatím často neobjevený potenciál. Projekt 74B, jak také Sev.en Energy for Bikers zkráceně nazýváme, podpoří návštěvnost kraje a nabídne nový pohled na něj.

Pomůže projekt také např. rozvoji lokálních ekonomik zasažených pandemií?

Zcela určitě. Provozovatelé restaurací, penzionů, hotelů i informačních a turistických center zažívají těžké časy a během letošní letní sezony budou bojovat o každého zákazníka. Nabíjecí stanice je třeba v tomto kontextu vnímat jako možné magnety na turisty a důležité body v cestovním itineráři.

Proč jste se rozhodli investovat zrovna do infrastruktury pro elektrokola?

Jsme jeden z největších výrobců elektřiny v Česku a v rámci všeobecně prospěšných aktivit chceme dočerpávat energii tam, kde cítíme, že chybí. Což je v případě elektrokol právě oblast nabíjecí infrastruktury. Ale nechceme zůstat jen u nabíjení. Elektrokolo je totiž nejekologičtější ze všech motorizovaných dopravních prostředků a náš projekt má potenciál pozvednout kulturu cestování na elektrokole na novou úroveň komfortu. Proto jsme také navázali spolupráci s e-bikery, destinačními agenturami a například i s aplikací Na kole i pěšky.

A vy sama jezdíte na elektrokole?

Ano, mám elektrokolo už pár let a oceňuji, jak se mi tím rozšířil rádius možností v cyklistice. Myslím, že většina majitelů elektrokol by mi potvrdila, že kdo jednou zkusí, už nechce jinak. Ráda bych ale zdůraznila jednu nesmírně důležitou věc, a to, že je potřeba zachovat si i při této cyklojízdě ohleduplnost k přírodě a k ostatním lidem, kteří se na trasách pohybují. I k této „kultuře“ e-bikerů bychom projektem 74B rádi přispěli.