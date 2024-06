Ševčíkovo druhé Euro: Teď už nejsem bojácný. Přání Slavie? Ať se nezraníme!

„Jsem nadšený, že jsem tady, i když bych si to celé logicky představoval za trochu jiných okolností než po zranění některého z kluků,“ říkal.

Týmu před hotelem Treudelberg tleskali členové personálu, kteří mávali českými vlaječkami. Hlavní vchod do recepce, kterou se dá projít až do luxusního golfového areálu, byl vyzdoben v národních barvách.

„Přivítání bylo parádní,“ líbilo se Ševčíkovi. „Hlavně se ale těším na pořádné Euro před lidmi. Zažil jsem to poslední covidové, které bylo kvůli různým opatřením dost sešněrované, navíc plné zdlouhavého cestování.“

Tentokrát to pro všechny české fotbalisty bude mnohem pohodlnější. Bydlí půlhodiny cesty od stadionu v Hamburku, kde odehrají dva zápasy ve skupině proti Gruzii a Turecku. Ten první je čeká příští úterý v Lipsku proti Portugalsku, cestovat by měli vlakem už dva dny před utkáním.

„A já se fakt moc těším,“ zopakoval třicetiletý Ševčík. „Na posledním Euru jsem byl možná trochu bojácný, takové dítě. Teď už jsem dvojnásobný táta, jsem vyspělejší, v hlavě nachystaný.“

S rodinou si užil dva týdny volna. Byl na dovolené, navštívil příbuzné a v Praze už se pomalu začínal chystat na start přípravy ve Slavii.

„Zároveň jsem ale s trenéry v repre byl dopředu domluvený, že kdyby se někdo zranil, mám být na telefonu. Nakonec to přišlo a já si toho moc vážím,“ uvedl.

Je devátým slávistou v týmu. Už v původní nominaci byli brankář Staněk, obránci Vlček, Zima, Holeš a Douděra, záložníci Provod s Matějem Juráskem a útočník Chytil.

„Je nás tady hodně,“ přikývl ten poslední do party. „Ve Slavii se asi obávají, aby se někdo z nás nezranil, ale šetřit se v tréninku nebo jinde určitě nemůžeme. To by nikoho nenapadlo.“

Ševčík je jiným typem fotbalisty než Sadílek, kterého v týmu nahradil. Technický střední záložník, jenž umí dát hře myšlenku a zvolit překvapivé řešení.

Pro trenéry v čele s Ivanem Haškem byl od začátku první pod čarou.

Na posledním šampionátu ještě pod koučem Jaroslavem Šilhavým zasáhl do všech zápasů. Ve skupině jen střídal, ale od osmifinále patřil do základní sestavy, z které tehdy vytlačil Jakuba Jankta. Nastupoval netradičně na levém křídle.

„Uvidíme, jaké to bude tentokrát,“ zamyslel se. „Nechám to plynout a když se do dostanu na hřiště, budu rád,“ pokračoval.

„Na rozdíl od kluků jsem si užil trochu volna. Jsem odpočatý, plný energie. A věřím, že to předvedu také na hřišti,“ řekl Ševčík, kterého v pátek se spoluhráči čeká první oficiální trénink. Ten bude navíc otevřen i veřejnost.

„Moc se těším, až nám to vypukne!“