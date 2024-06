Úcta k přírodě a vesmírným cyklům mě hodně baví, říká Taťána Kuchařová

Taťáno, přijela jste na rozhovor rovnou z letiště. Odkud se vracíte?

Byla jsem v Toskánsku v údolí Val d’Orcia, nejkrásnějším srdci této oblasti. Podle mě je Toskánsko pohádkové. Je to středověký kraj, kde vznikala milostná poezie, renesance, po krajině putovali rytíři a trubadúři. Je tam známá cesta Via Francigena, která vedla poutníky do Říma. Když vstoupíte do té krajiny, tak si ji zamilujete na celý život. Já tam jezdím každý rok, kdy je ještě všechno zelené, kvetou růže a ta krajina má neskutečnou scenérii světla a stínu, kontrasty nádherné zeleně a všech možných barev. Opravdu vidíte to nejkrásnější srdce Toskánska zasazené do středověké historie.