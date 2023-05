VELKÝ TEST ELEKTROKOL 2023: Trh je přesycený, hledejte výhodný nákup

Poslední tři roky změnily snad všechny okolnosti našeho života a platí to samozřejmě i o situaci v prodeji kol, ta s elektropohonem nevyjímaje.

Nejprve chyběly komponenty na jejich výrobu, protože se asijské továrny obalily rouškou. Současně se zvýšil zájem o aktivity provozované ve volné přírodě bez restrikcí v počtu účastníků, kde cyklistika poskytuje maximální volnost, a kola se vyprodala. Následně obchodníci objednali, a především zaplatili na další rok více kol, pak se výroba na druhé straně světa rozběhla naplno, pandemická omezení povolila a kola do Evropy teď putují v dostatečném množství. Na druhé straně pultu se mezitím proměnily priority a zejména síla peněz.

Co to všechno udělá s cenami v roce 2023, to dnes nechce nikdo odhadnout. Některá značka si ceny drží, jiná slevila již na začátku května, další vyhlašují krátkodobé akce. Výhodný nákup je tak věc okamžiku, trpělivosti nebo i štěstí.

Naproti tomu typologický výběr elektrokola by měl být pečlivější a promyšlenější. Zejména to platí o volbě správné kategorie kola. Při výběru kol do testu jsme stanovili tři skupiny, jejich obsazení bylo volbou dovozců či výrobců, do každé mohli nominovat nejvýše jednoho zástupce.

Kategorie kol krosových a městských byla zastoupena pěti modely. Potvrdily se prodejní statistiky a zkušenosti obchodníků, že krosy jsou v případě elektropohonu trochu slepým ramenem, v testu ani neměly zástupce. Jejich výhody proti MTB v klasickém provedení, tedy především nižší váhu a menší jízdní odpor, provedení ve verzi „e“ trochu stírá. Naopak ztrácí díky užším pneumatikám podstatnou míru komfortu ve srovnání s MTB. Při jízdě přes kořeny a kameny sice můžete zádům a sedací partii pomoci „odsednutím“, nepomůžete ovšem kolu, konkrétně ráfku. A náraz s plnou silou znamená zvýšené riziko defektu.

Protokol testu Jak se testovalo?

Stále zajímavé tak zůstává verze „město“, a to s plnou výbavou a jistou noblesou. Nejblíže této kategorii je nejnovější typ elektrokola, obdoba automobilního SUV. S ním se také většina majitelů nikdy nevydá do opravdového terénu, ale možnost tu je, a někdy doslova k nezaplacení. Dva zástupci v testu potvrdily oprávněnost této koncepce, z komplexního zážitku požadovaného od kola tu nemusíte slevit téměř v ničem. Trail, přeplněné ulice, turistika s brašnami, tam všude udělá SUV službu a současně parádu.

Hardtaily, tedy modely s přední odpruženou vidlicí, mají výsadní postavení jako skutečný univerzál. Stále více jich má moderní geometrii umožňující rychlost a snadnou ovladatelnost v terénu, lhostejno zda na trailech a v bikeparcích, či cyklostezkách. Všechny modely v testu o tom přesvědčily nejen ty, kteří se dosud do terénu příliš často nevydali, ale dokonce i ty, kteří do té doby neměli s elektrokoly zkušenosti.

Celoodpružená kola dnes ještě často zápasí s předsudkem, že jsou zbytečná. Kdo sledoval vývoj cyklistiky, a nejenom horské, v posledních dvou třech dekádách, vzpomene si na přední odpružené vidlice, helmy, nášlapné pedály, kola průměru 29“, kotoučové brzdy, zadní odpružení, elektrické řazení…, to všechno bylo při svém nástupu označováno shodně. Kdo ale vyzkoušel, už se nechce vracet. Maximální míra komfortu, a to nejen v terénu, ale i na věčně opravovaných silnicích, snížené riziko defektu, při jízdě z kopce obraz, který se vám nerozpadne před očima. Vyžadují více pozornosti a péče, zejména pro optimální nastavení pružících jednotek, ta se však několikrát vrátí. Spojení „fullů“ a elektromotoru dává možnost naplno využít potenciál obou. Kolo se pak stává nástrojem, který přináší zábavu a hravost, což bylo jedno z nejčastějších hodnocení rozesmátých testerů po návratu z terénního okruhu.

Co test potvrdil zcela jednoznačně, je úloha jezdce. Firmy se stále učí, zdokonalují celý systém elektropohonu, dokážou jej vyladit tak, že při maximální asistenci je extrémně silný, přitom však čitelný a předvídatelný, při menších stupních dopomoci nabízí dojezd nelišící se od deklarovaného. I on ale potřebuje pomoc, potřebuje správně zařazený převod, dostatečně frekvenční šlapání, pak pracuje ve správném režimu, nezahřívá se a spotřebovává přiměřené množství energie. Elektrokolo je zkrátka stále především kolo.

Součástí požadavku na testery bylo kromě ochoty a fyzického nasazení i bodování jednotlivých parametrů. Proti minulým ročníkům se daleko více srovnaly, přesto nechceme hovořit o výsledcích. Pomožme si hodnocením automobilové produkce, kdy jsou „auta hezká a ještě hezčí“. Vlastnosti motorů nejsou příliš odlišné, komponenty různých úrovní mají velmi podobné funkční vlastnosti, vyjma těch pružících. Pomyslný žebříček si upravte svými preferencemi, ať jde o cenu, značku či barvu. A pak rychle ven, za zážitky.

Jak se testovala elektrokola v roce 2023 Již 7. ročník ojedinělého testu elektrokol na českém trhu pořádá portál iDNES.cz s přílohou Cestování, redakce V-Press s.r.o., vydavatel cyklistických magazínů, a společnost ekolo.cz. Během dvou dnů byly prověřeny tři skupiny e-kol: terénní eMTB celoodpružená, terénní eMTB hardtaily a trekingová/krosová elektrokola v celkovém počtu 26. Na testu se podílelo 18 jezdců a jezdkyň všech věkových skupin, od profesionálů po začátečníky na elektrokolech. Testovací trasa měla délku 10 km, pro e-MTB obsahovala kombinaci terénních úseků s vyšší náročností, šotolinových cest a asfaltových stezek, pro kola městská a krosová byly nejobtížnější úseky vynechány. Jedním z důležitých parametrů testu bylo zjistit dojezd elektrokola. Vzhledem ke zvyšující se kapacitě baterií a stále lepšímu vyladění celého systému, který přináší delší dojezd, byla zvolena jízda s maximální asistencí, a to až do okamžiku vybití baterie. Každý testovací jezdec odstartoval s vypnutou asistencí elektrokola, které musí samostatně aktivovat (zapnout) a nastavit si zde maximální podporu asistence. V průběhu jízdy na okruhu se subjektivně vnímá a hodnotí výkon elektromotoru v různých částech trasy, hlučnost a vibrace motoru, ovládání elektrokola a komunikaci s elektrokolem prostřednictvím displeje a ovládání tlačítky. Okruh byl zakončen jízdou na cca 200metrovém rovném úseku s vypnutou elektro asistencí (tato vzdálenost se nezapočítala do celkově ujetých kilometrů) pro zjištění, jaký odpor klade elektromotor jezdci. Po jízdě byl vyplňován dotazník s těmito otázkami: Asistence motoru při jízdě po rovině (asfalt). Jaký byl váš pocit z jízdy po rovině? Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“ Asistence motoru při trekingové jízdě (šotolina do mírného stoupání). Jaký byl váš pocit z trekingové pasáže? Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“? Asistence motoru při terénní jízdě (prudké stoupání). Jaký byl váš pocit z terénní jízdy do stoupání? Byl výkon motoru dostatečný, dynamický, nebo „vadl“? Jízda bez motoru (200 metrů). Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru? Hlučnost/vibrace. Jaká byla subjektivní hlučnost motoru? Cítili jste vibrace? Ovládání elektrokola. Jak složité bylo elektrokolo zapnout a za jízdy ovládat? Tester dále napsal subjektivní hodnocení, z kterého pak redakce zpracovala názory na konkrétní model e-kola. Test končil, pokud byla baterie elektrokola zcela vybitá. Poslední jezdec zapsal vzdálenost (trip distance), která je zobrazena na počítači každého elektrokola (reálná vzdálenost dle zkušeností se může lišit +-10 %, vzhledem k nastavení různých systémů). Po každém okruhu si testovací jezdec vzal jiné elektrokolo, čímž byla zajištěna maximální objektivita testu. Výsledky jednoho kola jsou interpretovány na základě hodnocení čtyř až sedmi testovacích jezdců.