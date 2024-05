Elektrokolo zdarma na celý víkend dle vašeho výběru. Vyhrajte ho v soutěži

Týden s elektrokoly na iDNES.cz Testy modelů na rok 2024, soutěž a sleva na půjčení Pondělí až neděle: SOUTĚŽ o zápůjčku elektrokola na týden

SOUTĚŽ o zápůjčku elektrokola na týden Úterý 21. května: TRENDY – Kdo umí řídit, dojede dál a šetrněji

TRENDY – Kdo umí řídit, dojede dál a šetrněji Úterý 21. května: TEST – horská kola s pevným rámem

TEST – horská kola s pevným rámem Středa 22. května: REPORTÁŽ – Kdo zkusil elektrokolo, už se ke klasickému nevrátí

REPORTÁŽ – Kdo zkusil elektrokolo, už se ke klasickému nevrátí Celé léto: SLEVA 20 % na půjčovné u ekolo.cz pro všechny účastníky soutěže

Společnost ekolo.cz uvedla elektrokola do povědomí české společnosti a jako první na trh už v roce 2007. Dnes už jejich sortiment zahrnuje více než 750 modelů a typů elektrokol od vybraných českých a světových výrobců. Prodejna a showroom ekolo.cz v Praze 6 - Ruzyně je co do plochy a sortimentu největším specializovaným obchodem s elektrokoly v Česku.

Jakub Ditrich, jednatel společnosti Ekolo, připravuje jedno z kol pro tradiční test iDNES Premium

Provozují také půjčovnu elektrokol, která disponuje unikátní flotilou více než 80 kusů, převážně trekingových a terénních. Umožňují také firemní, osvětové akce a teambuildingy na elektrokolech pro 5 až 50 účastníků, včetně dopravy elektrokol a školených průvodců. V průběhu pracovního týdne je možné v ekolo.cz v Ruzyni zorganizovat i zcela bezplatnou vyjížďku pro pěti až patnáctičlennou skupinu v Divoké Šárce. Více informací najdete zde.

Novinkou v půjčovně je také kompletní pojištění jezdce i elektrokola. Kryje krádež nebo poškození zapůjčeného kola, ale i úraz a hmotnou odpovědnost jezdce. A stojí jen 35 korun za den, při půjčení elektrokola nad 7 dní je dokonce zdarma. Jde o jedinou půjčovnu, která takový servis nabízí. Více informací najdete zde.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete zapůjčení elektrokola dle vlastního výběru na celý víkend.

Elektrokolo si lze zapůjčit v pátek a vrátit až v pondělí a získáte voucher, který platí od června do konce září 2024.

Losovat budeme tři výherce.

Aby toho nebylo málo, každý, kdo se soutěže účastní, získá voucher na 25% slevu na jakoukoli zápůjčku do konce září 2024. Při víkendové zápůjčce horského elektrokola jde o úsporu 676 Kč.