Kdo zkusil elektrokolo, už se ke klasickému nevrátí, říká jejich propagátor

„Kola jsou perfektně vybavená, mají nadstandardní brzdy a osazení, stále jsou tedy relativně těžká – nejlehčí kolo v testu mělo 22,5 kilogramu, nejtěžší 27 kilogramů, a proto si myslím, že budoucí trend bude určitě ve snižování výkonu a zmenšování kapacity, protože už máme síť nabíjecích stanic, takže se kola mohou nabít i přes den,“ naráží Ditrich na nový trend, který sleduje od loňska – preferuje se menší motor, menší výkon, podstatně menší baterka.

„Už žádných 600 až 1 000 watthodin, u elektrokol bude stačit mnohem menší 250 až 300watthodinová baterka,“ popisuje Jakub Ditrich. Pro české elektrocyklisty to znamená velkou změnu, ti dosud chtěli co nejdelší dojezd a na to potřebovali velký akumulátor. Na trhu tak nejsou výjimkou ani elektrokola, která mají necelou kilowatthodinu.

„Stále víc zákazníků preferuje nižší hmotnost elektrokola nad jeho maximálním dojezdem,“ potvrzuje Lubor Severin z vydavatelství V-Press, které spolu s iDNES.cz a serverem e-kolo.cz tradiční test organizuje. „Motory, které jsou určené do lehkých elektrokol, tedy strojů pod dvacet kilogramů, mají většinou nižší točivý moment a tím pádem také nižší výkon a hmotnost. Nákup takového elektrokola je nutné vždy zvážit s ohledem na předpokládané využití a hmotnost jezdce,“ upozorňuje Severin. Z letošních testovaných bicyklů se pouze jeden model blížil tomu, čemu se dá říkat lehké elektrokolo.