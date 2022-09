Konec držkopádů přes řídítka. ABS pro bicykly je zázrak

Revoluce v e-kolech Letošní rok byl ve znamení dalšího posunu vývoje elektrokol. Projevuje se to v přímo obřím rozmachu nákladních cargo-kol, ale také inteligentních elektronických vychytávek pro bezpečnost a efektivnější jízdu. E-kola pro náklad i děti Elektrické cargo biky jsou asi největším trendem dneška v e-cyklistice. Zejména v Německu, Nizozemsku a ve Skandinávii se stávají náhradou za druhé auto do rodiny. Po městech stěhují méně i více objemné zboží a v Německu si je teď oblíbili i rodiče, kteří s nimi vozí děti do školky nebo do školy. Do korby se vejdou hned dvě. Pohon s novým chytrým systémem určeným pro elektrické cargo biky nyní dokáže šlapání zesílit až čtyřikrát. K tomu obří kroutící moment, který pomáhá při rozjezdu. Inteligentní řízení a jízda Druhým trendem, jež se samozřejmě promítá i do cargo biků, jsou inteligentní elektronické vychytávky pro bezpečnost a efektivnější jízdu. Jak ukázal nedávný veletrh Eurobike ve Frankfurtu nad Mohanem, nejdál v této oblasti se dostal právě Bosch eBike Systems. Zavedená firma, která je u nás známá kvalitním elektrickým pohonem, posunula vývoj hned čtyřmi vychytávkami – zlepšenou technologií ABS pro účinnější a bezpečnější brzdění, efektivnějším pohonem, přípomocí při tlačení kola do kopce a konečně důmyslným systémem ochrany kola. Efektivní elektropodpora Nový režim Auto například rozpozná, že jedete proti větru nebo stoupáte. Automaticky vám přidá elektrickou podporu, aniž byste museli zvýšit výkon nebo změnit jízdní režim. Jízda na jakémkoli typu elektrokola s chytrým systémem je tedy klidnější a pohodlnější. Bosch vyvinul i režim Cargo, speciálně pro cargo kola. Díky podpoře až 400 % výkonu je vhodný hlavně pro jízdu s těžkým nákladem. I přes silnou podporu působí jízda přirozeně a jednoduše. Žádné trápení při tlačení do kopce Někdy se něco nedá vyjet a na řadu přijde vysilující a hlavně krkolomné tlačení. Tomu je teď konec. Tlačítko na řídítkách aktivuje přípomoc, díky níž se kolo rozjede do svahu samo a ušetří cyklistům spoustu sil. Systém ocení skoro všichni na všech druzích e-kol. Ebikeři v těžko prostupném terénu stejně jako uživatelé elektrických cargo biků s těžkým nákladem. Ochrana proti zlodějům Všichni se dnes bojí, že přijdou ke kolu a ono tam nebude. Nově elektrokola díky chytré aplikaci vzdorují zlodějům pomocí vícestupňového systému ochrany. Takové e-kolo samo pozná, pokud s ním někdo manipuluje. Rozlišuje mezi chvěním a tím, jestli ho chce někdo přemístit. Na plno pak spustí výstražný tón a vlastníkovi pošle do mobilu varovnou zprávu. A to ještě není všechno. Na displeji v mapě dokonce uvidíte, kde se vaše elektrokolo nachází a kam se přesunuje. Jedno kliknutí a aplikace volá policii. Vyberete si to, co potřebujete Co cyklista, to jiné priority. Řešení existuje. Motory jsou silnější. Akumulátory jsou pro změnu menší a mají větší kapacitu. Pak jsou tu levnější a čitelnější displeje, zmenšené řídící jednotky, chytřejší funkce a mnoho dalšího.