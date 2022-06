Zůstáváte s elektrokolem cyklistou? Nepoučení jezdci znamenají riziko

Elektrokola už zjevně nejsou jen doménou seniorů, představují též budoucnost v silniční dopravě. Lidé si je oblíbili, na výběr mají z několika druhů. Kupující by se však měl předem ujistit, že pořízením stroje pořád zůstane cyklistou. Elektrokolo, které nesplňuje kritéria jízdního kola, z něj totiž může udělat řidiče motorového vozidla.

Jedním ze zásadních kritérií je výkon elektromotoru, který by neměl přesáhnout 250 wattů. Rychlost s dopomocí elektromotoru by měla podle daných parametrů být 25 km/hod. „To neznamená, že by dotyčný nemohl jet rychleji, ale elektromotor mu pomůže maximálně do této rychlosti a pak se vypne,“ upřesňuje Jan Polák, metodik z Týmu silniční bezpečnosti. Obezřetnost při koupi elektrokola je důležitá. „Někdy je interpretace prodejců zavádějící, a mohou nabízet elektrokola s vyšším výkonem, než který definuje zákon.“

Elektromobilita už dávno zasáhla všechny segmenty cyklistiky. Dnes už není obtížné pořídit elektrovariace na kola horská, silniční, crossová, trekingová. A stejně tak i dětská. Zájemce o koupi nebo zapůjčení si však musí uvědomit rozdíly oproti standardnímu kolu. Jízdu na tomto dopravním prostředku je třeba se nejprve naučit, a nepomůže ani to, že jste třeba v mládí jezdili na kole pravidelně.

Jede rychleji, brzdí jinak

„Na elektrokole je nutné brzdit přední i zadní brzdou zároveň,“ vysvětluje Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. „Pokud jste byli zvyklí na normálním kole brzdit jen zadní brzdou a někdy si pomoci přední, v případě elektrokola to stačit nebude.“

Potěšující prý je, že některá dopravní hřiště proto nabízí možnost vyzkoušet si jízdu na elektrokole nebo i celé kurzy jízdy. Protože nedostatečně poučený uživatel elektrokola představuje riziko. Pro sebe i své okolí. „Ostatní účastníci silničního provozu by například měli myslet na to, že uživatel elektrokola může výrazně zrychlit i v úsecích, kde cyklista na standardním jízdním kole takovou rychlost nevyvine,“ uvádí metodik Jan Polák. Elektrokola také umožní dojet do míst, například v horách, kam by se jinak netrénovaní cyklisté na běžném kole dostali jen s velkými obtížemi. O to větším problémem pak pro ně může být sjezd ze svahů a kopců.

Nehodovost kol Podle Centra dopravního výzkumu, který využívá statistiky Policie ČR, se stalo v roce 2021 celkem 3 994 nehod s účastí cyklisty. V obci 3 157, mimo obec pak 837. Ze statistik vyplývá, že největší podíl na nehodách mají cyklisté ve věku 45 – 54 let v obci (461) a 55 – 64 let mimo obec (167). Bohužel, statistiky nesledují samostatně podíl nehod řidičů elektrokol.

„Každý, kdo plánuje výlet na elektrokole, by měl zvážit své fyzické možnosti. Lidé je často zbytečně přeceňují,“ upozorňuje záchranář a mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Zároveň apeluje na zodpovědnost každého cyklisty, aby se bez ohledu na svůj věk vybavil ochrannými pomůckami, cyklistickou přilbou.

Při sjezdech nemusí mít e-cyklisté dostatečný postřeh a sílu na to, aby výrazně těžší elektrokolo ubrzdili, uřídili. „Pak se samozřejmě může stát, že v poměrně velké rychlosti skončí mimo cestu,“ říká Georgiev.

Pády pak končí nejen zhmožděním, odřeninou nebo tržnou ránou, ale i vážnými úrazy hlavy. Výjezdy k poraněným cyklistům jsou bohužel v létě na denním pořádku.

S teplým počasím cyklistů na silnicích přibývá, včetně těch, kteří si před jízdou neodpustí jedno či dvě piva. Není to šťastný nápad. „Česká republika patří k zemím, kde je nulová tolerance alkoholu i pro řidiče nemotorového vozidla, kam elektrokolo s příslušným výkonem motoru patří,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia.

Zmínit na okraj se vyplatí i to, že zatímco klasické šlapací jízdní vás ve štychu nenechá, s nedostatečně nabitým elektrokolem můžete zůstat „viset“ někde na horách.

Cyklistická přilba je nutnost

Metodici z Týmu silniční bezpečnosti doplňují, že elektrokola v silniční dopravě jsou budoucností a pro města představují ekologický benefit. Protože jejich rozsáhlejší využití může snížit počet osobních aut, a tím i objem výfukových plynů. Zároveň je však třeba masivně upozornit veřejnost na pravidla jejich užívání a odlišné jízdní vlastnosti. Téma cyklo-elektromobility má ovšem směrem k veřejnosti velký dluh.

„Je třeba upozorňovat na rizika spojená s užíváním elektrokol. Někdy si jejich uživatelé neuvědomují, že pro ně platí stejná pravidla jako pro cyklisty,“ upozorňuje Jan Polák a dodává: „Bude jich přibývat, a proto bych uvítal v tomto případě povinné zavedení cyklistické přilby. Je nutné také komunikovat s prodejci, aby kupující upozornili na rozdíly mezi standardním kolem a elektrokolem.“

Na zvýšení bezpečnosti cyklistiky, té šlapací i s elektrokoly, upozorňuje komunikační kampaň Týmu silniční bezpečnosti Na kole jen s přilbou.