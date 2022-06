Sladký život bez sytiče a bezpečné brzdění, to vše přinesla elektronika

Dne 27. srpna 1970 dostanou američtí novináři poštou na první pohled obyčejnou tiskovou zprávu od automobilky Chrysler. Oznamuje v ní, že do svého modelu Imperial začne montovat systém s názvem Sure Brake řízený technologiemi z „vesmírné doby“. Přeloženo z marketérštiny do češtiny: V autě se poprvé objeví předchůdce elektronicky řízeného systému ABS.

Přelom není ani tak v nasazení systému, který brání blokování kol při prudkém brzdění, jako v oné elektronice. S Chryslerem Imperial modelového roku 1971 přestaly být automobily mechanickými stroji a začaly se stávat počítači.