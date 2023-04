Řidiči pozor, po zimní pauze vyráží cyklisté do ulic

S příchodem teplého počasí je potřeba si více než kdy jindy uvědomit, že na silnici jsou si všichni rovni a všichni musí dodržovat jasně dané zákony. Je jedno, jestli jde o řidiče, motorkáře, běžce nebo cyklistu. Každý je účastníkem provozu a podle toho by se také měl chovat. Právě ignorování vzájemného respektu může stát za řadou i velmi nešťastných a hlavně zbytečných událostí.

Občas nikomu neuškodí si zopakovat pravidla provozu. A rozhodně to platí i pro cyklisty. Ti by měli pamatovat na to, že základním bezpečnostním pravidlem je být za každých okolností dobře vidět. Jde o důraz na vlastní bezpečnost, a ačkoliv reflexní prvky a materiály možná nejsou tak slušivé, mohou zachránit život. Je potřeba nezapomínat na to, že jízdní kolo musí být vybaveno funkčními brzdami, odrazkami bílé barvy vpředu, červené barvy vzadu, oranžové barvy v paprscích kol a na pedálech. Důležitým detailem jsou rovněž bočními krytkami opatřená řídítka.

„Správné umístění odrazek na kole oceníme zejména při jízdě za snížené viditelnosti. Pro bezpečnost cyklisty je však nezbytným pomocníkem cyklistická přilba. Sice je v ČR povinná pouze pro děti a mladistvé do 18 let, ale rozhodně ji doporučujeme používat v každém věku, ideálně v kombinaci s dalšími prvky, například chrániči,“ upozorňuje Lukáš Hutta, výkonný manažer asociace Záchranný kruh.

Řada dospělých cyklistů považuje ochrannou přilbu za zbytečnou, ale realita je taková, že střet cyklisty jedoucího rychlostí 15 km/h a vozidla s rychlostí 35 km/h dochází k síle nárazu na hlavu rovnající se pádu z desátého patra výškového domu. Praxe potvrzuje, že cyklistická přilba snižuje riziko úrazu hlavy až devatenáctkrát.

Roli hraje i chování cyklistů

Cyklisté by si měli uvědomit, že jsou jedněmi z nejohroženějších účastníků provozu. A tomu je potřeba přizpůsobit své chování. „Poměrně často jsou k vidění na našich silnicích skupiny cyklistů, ve které dva nebo i více cyklistů jedou vedle sebe. Pro řidiče automobilu může být velice obtížné cyklisty předjet a tím se jedná o nepříjemnou a zároveň nebezpečnou situaci pro obě strany. Řada řidičů může v takovém případě použít varovný signál klaksonu, což může cyklisty vylekat a způsobit tak jejich pád do vozovky. Řidič má při předjíždění cyklisty povinnost dodržet boční vzdálenost jednoho a půl metru. Měl by tomu rovněž přizpůsobit styl své jízdy a cyklistu předjíždět na přehledném místě přiměřenou rychlostí, aby nedošlo k ohrožení předjížděných osob,“ popsali specialisté z asociace Záchranný kruh.

Pozor je nutné si dávat také na zvýšený počet elektrokol a elektrokoloběžek v provozu. I rychlost těchto strojů může být velký problém. „Tyto dopravní prostředky mají stejnou povinnou výbavu jako jízdní kola. Pohyb na nich je však specifický zejména velkým zrychlením při rozjezdu. Ostatní řidiči poté nemusí očekávat toto náhlé zvýšení rychlosti a často tím dochází k nebezpečným až kolizním situacím. Bezpečnosti nepomáhá ani poměrně vysoká hmotnost těchto jednostopých elektrických vozidel, která jsou v porovnání s běžným jízdním kolem hůře ovladatelná a prodlužuje se u nich také jejich brzdná dráha,“ zdůrazňuje Jan Eliáš, lektor vzdělávacího centra Svět záchranářů v Karlových Varech.

Cyklisté a návštěvníci v Lednicko-valtickém areálu.

Policejní statistiky ukazují, že k nejvážnějším nehodám cyklistů a motoristů dochází v křižovatkách, nárazem auta zezadu do cyklisty nebo přejetím automobilu či cyklisty do protisměru. Nejčastěji za to může nedání přednosti jedním z účastníků, nesprávný způsob jízdy a nevěnování se řízení. „Ročně v průměru na českých silnicích bohužel zemře 40 cyklistů, v 58 % případech dopravních nehod aut s cyklisty je na vině řidič motorového vozidla,“ uzavírá touto smutnou bilancí Lukáš Hutta z asociace Záchranný kruh.