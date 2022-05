Při odvozu elektrokol dejte pozor na hmotnost. Je to trochu hlavolam

Dovnitř se ta monstra vejdou jen pokud jedete sami nebo ve dvou (nezapomeňte ho pevně zajistit popruhy!). Vzpírat na střechu těžké elektrokolo zvládne jen svalovec. Takže se jako nejlepší řešení ukazuje nosič na tažné zařízení, ostatně se nejvíc zamlouvá i expertům na bezpečnost.

I v tomto případě je však třeba trochu počítat, přemýšlet a laborovat. Zkusili jsme to na vlastní svaly. Z nabídky originálního příslušenství Škody Auto jsme si vypůjčili nejlepší nosič kol „na kouli“ (teď v akci za 12 tisíc) a k němu dvě elektrokola. Samotné sestavení a instalace nosiče s občasným nahlédnutím do návodu, sem tam zaškobrtnutím v montáži (protože nám bylo zatěžko se do toho návodu podívat), zabrala pár minut. Celé zařízení působí festovně, ale je taky dost těžké, drobná (elektro)cyklistka asi bude muset požádat o instalaci na auto o pomoc někoho většího a silnějšího.

Všechny spoje pasují, západky zacvaknou, nic nepůsobí tak, že by mělo obsluze zůstat v ruce. Velkou výhodou je také to, že když z nosiče kola sundáte, dá se už smontovaný poskládat, posklápět a pozasunovat tak, že se vejde do kufru auta (lepší je to ve dvou lidech, ať si nepoškrábete nárazník). Samozřejmostí jsou zámky na zajištění kol na nosiči i samotného nosiče na kouli (standardem jsou všechny zámky na jeden klíček).

Líbilo se nám, že se dá nosič odklopit, abyste se dostali do kufru, i když jsou na něm připevněná kola, stačí sešlápnut jakýsi pedál vzadu nosiče, zabrat a ...zatajit dech. Fakt to funguje, jen vám přijde, že těžké břemeno nemůže celý mechanismus unést. Zvládne to hravě, nebojte.

Počítání

Pak už ovšem začíná hlavolam. Jako testovací vzorky jsme použili elektrokola Škoda eMTB. Patří k tomu lepšímu, váží necelých třiadvacet kilo (existují i třicetikilová monstra), jenže stejně jako většina bateriových kol mají robustnější rám, aby elektrický pohon s baterií uvezla. Zahranacené trubky jsou tedy dost tlusté, samo upevňování je jednoduché a blbuvzdorné, ovšem uchytit je do držáků nosiče vyžaduje dost laborování, musíte vymyslet, jak a kam kolo do „kleštin“ vzít. A pokud jich povezete víc, myslet na to, jak je dát bicykly na nosič tak, aby si nepřekážely a bylo to vůbec technicky proveditelné. Je tedy dobré při pořizování nosiče kol vědět, jaké jsou rozměry rámu a pneumatik kola, které na něj budete uchycovat. Klidně to v showroomu ozkoušejte s vlastními bicykly.

Ještě před tím vším je ovšem třeba sednout a počítat. Nejprve si zjistěte hodnotu maximálního svislého zatížení tažného zařízení, obvykle to bývá 75 kilogramů, ale najdou se i modely aut a tažných zařízení, které zvládnou až metrák.

My vše ozkoušeli na elektrické Škodě Enyaq, která má svislé zatížení „na kouli“ 75 kilogramů. Samotný nosič váží 19 kilogramů. To znamená, že na kola zbývá 56 kilogramů. Takže sice je náš konkrétní nosič dimenzován na odvoz tří bicyklů, elektrokola na něj naložíte jen dvě, a to spíš lehčí. Nám tedy zbylo deset kilo na dětské kolo, nebo silničku, kde se šlape „za své“, bez elektrické dopomoci.

Stejná písnička a matematika platí, i když nakládáte kola na střechu. Nosnost střechy bývá obvykle také 75 kilogramů, najdete ji v návodu k obsluze, stejně jako maximální vertikální zatížení tažného zařízení. Když auto takto zatížíte, je třeba překontrolovat tlak v pneumatikách.

Jeden neelektrifikovaný bicykl může vážit s výletnickou výbavou klidně dvacet kilo. Počítat musíte i v tomto případě s hmotností samotného nosiče. Zvedat kola na střechu je obzvláště u vyšších rodinných aut (oblíbená MPV a SUV) hodně namáhavé, skoro vždy je lepší, když vám pomáhá někdo další. Navíc na střeše kladou kola při jízdě odpor a zvyšují spotřebu.

Bezpečnost

„Originální příslušenství prochází ve Škodě Auto přímo na vozech jízdními testy, optimalizuje se v simulaci větrného tunelu a zkouší se i jeho životnost a bezpečnost v případě nehody. Tyto testy zaručují plnou funkčnost a trvanlivost produktu,“ říká Karel Starý, vedoucí oddělení aftersales českého zastoupení tuzemské automobilky. „Pozornost se věnuje nejen kvalitě zpracování, ale také bezproblémové zástavbě do konkrétního modelu. S univerzálními náhražkami možná ušetříte pár korun, ale nejspíš si poškodíte svůj vůz, protože do něj nebudou pasovat.“

Karel Starý ještě přidává tip: „V celé síti prodejců Škody Auto aktuálně probíhá jarní servisní akce, ve které jsou slevy na příslušenství včetně nosičů kol o 10 až 15 % a na cyklistické vybavení až 25 procent. Na střešní nosič na Superb a Kodiaq je sleva dokonce 40 procent.“

Opatrně Při jízdě s koly navěšenými na autě je třeba být opatrný. Při každé zastávce raději překontrolujte upevnění a při jízdě si uvědomujte, že těžká kola na střeše zvyšují těžiště vozu. Zatáčku, kterou jste zvyklí řezat osmdesátkou, s nákladem na střeše tak rychle rozhodně neprojedete. Pozor si dávejte hlavně na nejlevnější střešní nosiče jízdních kol s plechovým žlábkem, ze kterých se při míjení s kamionem nebo větším nákladním autem ve vzduchovém vztlaku bicykl může uvolnit.

Kde shánět

Vyhněte se supermarketům, kde vám neporadí s výběrem. Neznačkové modely bývají levnější, ale kromě toho, že vám o nich nikdo nepodá fundovanou informaci, může být problém se sháněním náhradních dílů a doplňků. Pozor si dávejte i na to, zda má nosič homologaci.

Nosiče na kola kupujte ve specializovaných obchodech s autopříslušenstvím, mají je také přímo dealeři aut v nabídce originálních doplňků, které přímo pasují k danému vozu (nejen esteticky, ale hlavně funkčně). S cyklistickou sezonou také na nosiče často vyhlašují speciální akce.

Nosiče obvykle pro automobilky vyrábějí specializované firmy na základě unikátních specifikací. „Přepravní systém patří k doplňkům, který podléhá zkouškám City Crash test, během kterého musí nosič vydržet zatížení až 12 G po dobu 80 ms,“ popisuje Karel Starý ze Škody Auto ČR.

Před nákupem je třeba ověřit, jestli budete schopni je na vůz připevnit. Většina výrobců má k dispozici seznam vozidel, na něž se jejich produkt dá nainstalovat.

Výrobci si možné riziko uvědomují a u nejlevnějších střešních držáků kol doporučují jezdit maximálně devadesátkou. U dražších značkových nosičů podobné omezení není. Stačí s nimi dodržovat běžné rychlostní předpisy. Totéž platí i pro nosiče na tažné zařízení.

Bicykl se dá nacpat i do opravdu malého auta (v tomto případě menší silniční kolo v Opelu Corsa), Není to ovšem zrovna pohodlné a dá se to zvládnout jen s jedním kolem.