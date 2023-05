Elektřina mění pravidla cyklistiky, do kopce se odpočívá. Ale je to drahé

A já se kolem té rychlosti škrábu po kamenité stezce, přelétávám šutry, až mi prohrabuje zadní kolo. A to jedu hodně těžký převod. To je další specifikum elektrokola, trochu trénovanější cyklista by snad vystačil na zadním kole s kazetou se spodními čtyřmi pastorky.

Elektrokolo vás hlavně zrychlí. Když si ho nepořídíte na lenošení, ale proto abyste dojeli dál, motáte se stále kolem té pětadvacítky (to je předpisy dané). Takže letíte zlehka do kopce a pak po rovině funíte, protože vám je pětadvacet málo, ale na osmadvacet – už bez výpomoci elektromotoru – se už zas hodně nadřete. Je to prostě jiná cyklistika.

Navíc při tom šlapání do kopce sedíte jinak, trochu jako paní radová, s rovnými zády, vzpřímeně. Jen košíček s květákem na řidítkách chybí. Jenže vy v takovém posezu frčíte kamzičí stezkou v terénu.

Sto tisíc za kolo není výjimečné

Elektrokola jsou fenomén. V roce 2021 se jich v Česku prodalo 120 tisíc, loni 130 tisíc. Letos se prodeje po studeném jaru teprve rozjíždí. Obecně mají bicykly s bateriovou výpomocí na prodejích v Česku 30 až 35procentní podíl, v Německu je to asi 45 a v Nizozemsku 78 procent celého trhu.

Redakce iDNES.cz spolu s časopisem Velo a prodejcem ekolo.cz už posedmé testovala nejnovější modely elektrokol, většinu z celkem 26 různých elektrokol projel i redaktor iDNES.cz.

Zážitky z testů Při jednom z předchozích ročníků velkého testu elektrokol se před zraky testerů v prodejně, kde měl test základnu, odehrála symbolická scéna: pár sedmdesátníků přišel pro elektrokola. Pán ho chtěl s tím, že „dnes elektrokolo přeci kupuje každý“, a vybral si „jako všichni“ terénní model. Jenže se na něj nedokázal vyškrábat – nezvedl nohu tak, aby na bicykl nasedl. Ovšem vehementně se bránil doporučením prodejce, že by měl sáhnout po menším modelu, třeba skládacím, a hlavně s nižším rámem.

„Pro elektrokolo neexistuje typický zákazník, dnes je kupují vlastně všichni,“ říká Jakub Ditrich, šéf firmy Ekolo, která prodává minielektrokola pro jezdce od nějakých šesti let. Horní limit vlastně neexistuje, kola s elektrickou výpomocí kupují lidé do věku, kdy se odváží na kolo.

Protože Češi obecně považují za kolo bicykl do terénu, tedy horské kolo – v tom jsme světovým unikátem – prodávají se tedy podle Jakuba Ditricha jednoznačně nejvíc horská elektrokola. „Jsme země, která má největší podíl horských kol na prodejích, je to 60–65 procent u celého sortimentu. Naopak naprosto minoritní je v Česku kategorie městských a dopravních elektrokol, což je docela škoda,“ komentuje.

Na terénním kole s odpruženou vidlicí a širokými plášti prostě mají Češi potřebu funět i na nákup. Přitom na hladších užších gumách se subtilnějším kolem to sviští mnohem líp. Však taky ve světě, hlavně v placatějších cyklozemích jako je Německo nebo Nizozemsko, se prodá víc bateriových kol v kategorii městských kol. A tam to dává obrovský smysl. Třeba odpadá argument, že přijedete do cíle opocení.

Tajný tip Ortodoxní silniční cyklista, který je pravidelným účastníkem testování, byl v jednom z předchozích ročníků nadšený z jízdy s gravelovými modely s bateriovou výpomocí. Před několika lety vynalezená kategorie gravelových kol vychází ze silničních bicyklů, „štěrkolety“ mají ovšem upravenou geometrii rámu (delší rozvor, větší sklon přední vidlice) a tlustší pneumatiky pro jízdu na nezpevněných cestách. „Na gravelu jsem byl extrémně rychlý, i v kopcovitém terénu jsem měl velmi slušný rychlostní průměr. Elektrická výpomoc mi pomáhala hlavně v pasážích, kde na obyčejném kole po zabrzdění musím zase nabírat rychlost, typicky v ostrých obloucích – z nich mě elektromotor zas bleskově vyvezl na pětadvacet a pak už jsem jel bez výpomoci, takže se baterie ani moc nevybíjela,“ popisuje cyklista.

Průměrné velmi kvalitní horské elektrokolo je dnes možné podle Ditricha pořídit okolo 55 až 60 tisíc korun, u celoodpružených kol je základ mezi 80 a 90 tisíci. Podobnou částku zmiňuje i Martin Raufer, odborník na cyklistiku z Velo Akademie. Dodává ovšem, že vůbec není neobvyklé, že zákazník zaplatí za elektrokolo o desítky tisíc víc. „Dnes 80 až 90 tisíc korun za elektrokolo nikoho moc nepřekvapí,“ potvrzuje Raufer, že Češi jsou do cyklistiky blázni a stabilizovala se poměrně vysoká částka, za kterou jsou lidé ochotni elektrokolo koupit.

Do pedálů

V testu se hodnotí kola s elektrickou výpomocí, to je dost důležitá charakteristika. Na kole musíte pořád zabírat do pedálů, aby vám elektrický pohon pomáhal. Pokud by kolo zabíralo samo, šlo by pak o motorku a musela by mít espézetku.

O účast v testu je podle Ditricha mezi firmami stále větší zájem. Do letošního ročníku nedorazily bizarnosti, které v předchozích letech vyvolávaly spíš zděšení, třeba skládačka, která jela do kopce sama, stačilo nahodile bez záběru točit nohama na pedálech a kolo jelo jak utržené. Nebo vratké kolo pro frajeřící městské floutky s chybějící sedlovou trubkou, které sice před kavárnou vypadá skvěle, ale jet na něm byla otrava. Mizerně drželo stopu, fungovalo podivně, hlavně že se párovalo s mobilem; jako by ho navrhoval někdo, kdo je skvělý marketér a šikovný designér, ale na kole jel naposledy asi s pomocnými kolečky.

Za ty roky testů je znát posun. V dojezdu, velikosti baterií a vyladění pohonu. Jakub Ditrich upozorňuje, že doba, po kterou kolo asistuje, se velmi liší podle trasy (profilu) a hmotnosti jezdce. Podle Ditricha je dojezd jednou z prvních otázek, na kterou se zákazníci při výběru ptají.

„Změnilo se to dost podstatně. V letech 2017-2018 měly baterie elektrokol kolem 400–500, v extrémních případech 600 watthodin. Dnes už je elektrokolo s 500 Wh baterií skoro neprodejné,“ uvádí expert na elektrokola. Všichni výrobci se dnes podle něj posouvají výrazně výš, momentálně až ke tři čtvrtě kilowatthodině. „A jsou tady i elektrokola, která mají necelou kilowatthodinu,“ ukazuje na účastníky testu. Výrazně se tím zvyšuje dojezd, dokonce i s těžkým jezdcem.

Co se ještě změnilo? „Kola jsou dražší, určitě jsou lehčí, protože se začaly ve větší míře používat kompozitní materiály. Hlavní pokrok je v kapacitě baterie a motorech, které stále udržují výkon kolem 600 až 700 wattů špičkového výkonu, ale rapidně se snižuje jejich hmotnost,“ komentuje Ditrich a upřesňuje, že dnes se výkonný elektromotor do horského kola vejde do dvou až dvou a půl kilogramu.

Jemné ladění

Asi deset kilometrů trasy namotali organizátoři testu tentokrát po šáreckém údolí na západním konci Prahy po loukách, stezičkách, mezi stromy i po asfaltových cestách. Většina bicyklů zvládla v rozmanitém terénu ujet s asistencí asi pět kol.

Genesis E-VO FS 2.2 LTD

Co se za poslední roky změnilo? Příjemné je to, že elektrický pohon na rozjezdu „nekope“, náběh motoru je i při nejsilnější výpomoci vyhlazený, takže už vám kolo neujede pod zadkem, když na něj nasedáte a šlápnete na pedál. Z toho bývalo v minulosti hodně pádů a jiných nepříjemností – stačilo se při rozjezdu neopatrně opřít o „šlapku“.

V testu se objevilo víc značek pomocného pohonu, extraliga v podobě Bosche převažovala. Je odladěná skvěle, s jednotlivými výrobci kol vývojáři dodavatelské firmy kalibrují pohon přesně podle kola a požadavků. S absolutně jednoduchým a jasným ovládáním. Mě osobně ovšem vadí hlasité kvílení elektromotoru, podle toho Bosch poznáte bezpečně.

Čínský Bafang je obecně hrubší, ale je nutno uznat, že tento jeden z největších výrobců komponentů pro elektrokola na světě rozhodně nijak výrazně nezaostává a snaží se. Možná nemá tak jemné chování, jako u většiny výrobků z Číny je tu přímá úměra mezi co nejpřesnější specifikací, cenou a kvalitou (když do detailu řeknete, co chcete, tvrdě vyjednáváte a trváte na kvalitě za kterou zaplatíte, dostanete ji; jakýkoliv ústupek, slabost, mezeru umí čínští vykukové skvěle a agresivně využít).

Whyte E-160 S

Trochu nečitelné chování pohonu při hodně vybité baterce jsme spíš přičítali ladění vývojářů konkrétního bicyklu. Bafangy často vypínaly asistenci při nesouvislém šlapání se zpožděním, takže když se přestanete opírat do pedálů, ještě nějaký decimetr zabírají, ve složitějším terénu je to nepříjemné, jinak si toho skoro nevšimnete.

Systém firmy Brose je silný, je to zajímavá neotřelá alternativa mainstreamu. Chování má trochu neurvalejší, razantně zatahuje, chce to zkušenějšího jezdce, toho ale vyveze na kopec doslova expresně.

U kol MTF (Mountfield) jsme proklínali to, že displej sice ukazuje ještě pár procent baterie, ale pohon už nepomáhá. Snažil se trochu po rovině, ale do kopce už jsme jeli „za své“, a k tomu se do něj drápali na těžkém kole.

To je vlastní většině elektrokol. Jsou to stále obrovitá monstra, často spíš připomínají motorku. A ty opravdu nechcete tahat bez výpomoci. Hmotností tak připomínají legendární bicykly „ukrajina“, se kterými se nadřel i urostlý chlap. Menší jezdci by rozhodně měli volit kolo, které jim pasuje k postavě, mohutný stroj se širokánskými řídítky mi pro manévry mezi stromy dal dost zabrat. Ovšem nutno uznat, že konstrukce geometrie rámů se za roky vývoje výrazně posunula, i když jsou tedy bicykly velké a hodně mohutné, stále jsou (v rámci možností) dobře ovladatelné. Kličkovanou mezi stromy zvládnete hravě, největším limitem jsou širokánská řídítka.

Skoro všechny testery zaujal stroj od renomovaného výrobce Specialized, který se dá připodobnit k dnešním hvězdám prodejů aut – crossoverům. Je to takové univerzální SUV – perfektně padne do ruky, lehké, obratné, pro každodenní jízdy v běžném terénu. Je to vlastně „horák“ na dnes už přežitých 26palcových kolech (dnes jsou víceméně standardem devětadvacítky), ale pohodlný a přívětivý skoro jako městské kolo, skvěle ovladatelný...

Výprodeje už před sezonou

Situace na trhu s koly je podle Martina Raufera docela jiná než v předchozích letech. Do Evropy doputovalo velké množství bicyklů, které měly velké zpoždění mnoha měsíců až let. A k tomu dorazila i kola objednaná na letošní rok. Takže se dá říct, že prodejci mají sklady narvané k prasknutí. „Kola se začínají hromadit ve skladech, výrobců a prodejců,“ potvrzuje. Lidé navíc neutrácejí, koupi v krizové zimě odkládali a odkládají i nadále. Martin Raufer upřesňuje, že ve skladech jsou především levná kola. Dražších a speciálních kol, celoodpružených drahých modelů nebo silničních lehkonožek je naopak stále velký nedostatek. „Takže ten, kdo chce investovat relativně velkou částku peněz, bude na své kolo i dlouho čekat,“ upozorňuje Raufer. Všímá si ovšem, že v kategorii lacinějších kol nabízejí prodejci oproti zvyklostem slevy už teď, na jaře.

Tip pro labužníky Výrazné slevy se ale dají najít i u méně žádaných kategorií. Konkrétní příklad mimo náš test elektrokol? Dnes módní štěrkolet (gravel) zlevnila i kultovní italská značka Bianchi – model, který stál ještě v dubnu 55 tisíc je dnes o deset tisíc levnější, to je výrazná, skoro 20procentní sleva.

„Výprodeje začínají ne v polovině sezony, jak je obvyklé, ale vlastně ještě před jejím začátkem,“ shrnuje Martin Raufer. „Pokud chce dnes někdo nové kolo pořídit, letos bude ta nejlepší příležitost,“ radí bývalý závodník, který se kolem cyklistiky pohybuje celý život.

„Růst podílu elektrokol se možná trochu zpomalil,“ hodnotí situaci na českém trhu. „U některých firem tvoří elektrokola až 60 procent prodejů, a až 80 procent obratu,“ dodává.

Ne a ne se vybít

Velké finále testu potvrdilo rozdíly mezi jednotlivými výrobci je v tom, jak dokáže elektropohon hospodařit s energií a hlavně v tom, jak umí ždímat energii s baterky, především když je víc vybitá. Typicky kolem 40 procent nabití se to v šáreckém údolí ukazovalo na takovém nenápadném krátkém kopečku, kde se vyšlapanou stezkou dalo jet skoro na nejtěžší převod.

Apache Quruk Bosch 5

Když se baterie trochu vybila, často kolu docházel pár metrů před vrcholem dech – první dvě třetiny stoupání vypomáhal pohon srdnatě, pak najednou nic. A když se cesta narovnala, zas ponoukal jezdce rozparádit se k pětadvacítce. Stroje s větší baterkou měly v takových situacích samozřejmě výhodu.

Původní metodiku testu převzatou z Německa organizátoři unikátního velkého českého testu v průběhu let postupně upravili. Na elektrokole se střídají různí jezdci, šlapou s nejsilnější výpomocí a jezdí až do úplného vybití. V tom se každý rok ukáže háček, většina kol najede tak nějak podobně, letos už se vyšplhala bez nějakého upejpání k padesáti kilometrům, ale vždycky se objeví neúnavný exemplář, který se ne a ne vybít.

To bývá poslední roky na mě; ostatní už jsou doma a já se snažím toho nezmara „vyjezdit“. Tentokrát to byl bicykl od značky MTF, nenápadný na pohled průměrný stroj. Dvě kolečka Šáreckým údolím navíc oproti nejlepším z ostatních jsem začínal s baterií nabitou na 17 procent, poslední stoupání okruhu prý ubere šest, říkal předchozí jezdec, celkem to prý vychází tak na patnáct až dvacet procent kapacity akumulátoru na celé odjeté kolo.

Po prvním okruhu jsem byl na 11 procentech, riskl jsem tedy další kolo a zpomalil tak, abych nepřekročil za žádných okolností magickou pětadvacítku. Po chvíli zásoba v baterii spadla podle ukazatele na devět procent, a devítka zůstala na displeji až do cíle.

Pravda ve stoupáních už nepomáhal elektropohon naplno, ale bylo znát, že se snaží, na rovině přidával, i když určitě méně než normálně. Do stojanu u elektrocyklocentra v Ruzyni jsem ho zaparkoval s osmdesáti kilometry na počítadle a ještě by možná nějaký kilometr v rovinatém terénu přidal.