Moje fauly? Musím se polepšit, lituje Gudas. Radši je ale komentovat nechce

Zároveň si však mohl oddychnout, Finové totiž nevyužili po jeho dvou faulech ani jednu přesilovku a Češi tak mohli slavit vítězství 1:0 v nájezdech.

Poprvé fauloval po sedmnácti vteřinách úvodního buly ve třetí třetině, mnohem více fanouškům v O 2 areně zatrnulo, když poslal spoluhráče do oslabení za smírného stavu minutu před koncem.

„Nevím, jestli to můžu komentovat, aby mi někdo nedal pokutu,“ hlásil po zápase.

A jak jste to viděl čistě ze svého pohledu?

On šťoural do gólmana, tak jsem ho jel srazit. Když se tak stalo, upadl jsem na něj. A nevím, co bylo dál. Ale když se trochu polepším a nebudu pořád na trestné, pomůžu týmu víc.

Český obránce Radko Gudas a finský útočník Mikael Granlund se pošťuchují během hokejového MS v Praze.

Diváci naopak ocenili srážku s Maenalanenem, ten však spíše svou nešikovností ošklivě narazil do mantinelu a zamířil do kabiny.

Bojoval jsem ve středním pásmu o puk, snažil jsem se ho pokrýt a nahodit. Často nás dohrávali, on si na mě špatně najel.

Povedenému výkonu chyběl gól.

Nakonec jsme ale vyhráli, což jsme přesně potřebovali. Bohužel jsme museli počkat až na nájezdy, ale my jsme připravení hrát takovýhle hokej celý zápas.

Jaký byl?

Stejný jako před pár dny v Brně. Přesně jsme věděli, co od nich čekat. Velký defenzivní zápas, mnohem lépe jsme si je dneska pohlídali. V prodloužení jsme měli víc ze hry, mohli jsme rozhodnout mnohem dřív. Ale i oni hráli dobře do obrany, gólman jim chytal také skvěle. Jsem rád, že jsme získali dva body.

Český obránce Radko Gudas během zápasu s Finskem na MS v Praze.

Můžete děkovat brankáři Dostálovi, který zprvu neměl příliš práce.

O to je to pro něj těžší, pořád musí zůstat soustředěný. Pak na něj šla v první třetině jedna divoká střela, naštěstí netrefila branku. Ukázal, že dokáže zůstat v zápase, podržel nás ve všech situacích. V nájezdech byl neuvěřitelný, stejně tak v prodloužení i na konci třetí třetiny. Dokázal, proč mu trenéři dali důvěru.

Co říkáte na atmosféru?

Byla super! Cítili jsme energii, myslím, že to bylo vidět hlavně první dvě třetiny, kdy jsme neustále lítali za pukem. Jen škoda mých dvou vyloučení, trochu je to dostalo na koně. Diváci nás ale podrželi, snad v tom budou pokračovat.