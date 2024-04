ONLINE: Příprava na MS pokračuje. Češi hrají se Slovenskem, v akci také Vrána

Národní tým zatím zůstává v přípravě na domácí šampionát v Praze a Ostravě neporažený. Dvakrát si poradil s Německem (3:0, 4:2), zvládl i oba duely proti Rakousku (5:1, 3:2).

Radim Rulík je s dosavadními výkony spokojený. Před dvojzápasem se Slovenskem udělal několik změn v nominaci, ve čtvrtek se musel rozloučit se zraněným Petrem Zámorským.

ONLINE: Slovensko – Česko Přípravné utkání před MS v hokeji sledujeme od 16.30

Pozvánku naopak přijali sparťané Michal Kempný, Jakub Krejčík, Filip Chlapík a Pavel Kousal, litvínovský tahoun Ondřej Kaše, Matyáš Kantner z finské KalPy, talentovaní beci David Špaček s Jiřím Ticháčkem a také Jakub Vrána.

„Za šanci jsem rád. Věřím, že potenciál mám a že mohu týmu dát hodně a je na mně, abych to ukázal na ledě,“ vyprávěl posledně jmenovaný poté, co se připojil ke zbytku mužstva.

Vrána dostává prostor ve druhém útoku po boku Chlapíka a Davida Tomáška, elitní ofenzivní trio tvoří Michael Špaček, Roman Červenka a Kaše, který nastupuje v reprezentaci poprvé.

V brance se představí Lukáš Klimeš, na střídačce je připravený Jakub Málek. Trenéři mají momentálně k dispozici dvaatřicet hokejistů, sestavu chtějí co nejvíce protočit.

Předpokládaná sestava Klimeš (J. Málek) - Zábranský, Kempný, D. Špaček, Krejčík, Pyrochta, Ticháček, Šustr, Ščotka - O. Kaše, M. Špaček, Červenka - Chlapík, Tomášek, J. Vrána - Flek, M. Kovařčík, Lenc - M. Stránský, Filippi, O. Beránek.

Mimo hru zůstávají brankář Dominik Frodl, obránci Jakub Galvas s Dominikem Mašínem a útočníci Kantner, Kousal, Petr Kodýtek, Jáchym Kondelík, Ondřej Kovařčík a Jakub Rychlovský.

Češi absolvovali dobrovolné ranní rozbruslení v Bratislavě, kde se připravují od úterý. Do Trenčína se přesunuli po obědě, se stejným soupeřem se znovu střetnou v sobotu od 14 hodin.

„Utkání proti Slovensku má vždycky náboj, ale je to pořád příprava. Zkoušíme různé varianty složení formací a pilujeme náš systém hry. To je primárním cílem, s čím do těchto utkání jdeme,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Slováci spoléhají hned na třináct hráčů z extraligy, příští týden se dočkají i příletu pěti posil ze zámoří (Šimon Nemec, Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil a Pavol Regenda).

Na úvod přípravy dvakrát přetlačili Švýcary (3:0, 5:3), s Německem jednou prohráli a jednou zvítězili (3:7, 5:4 po prodloužení). Kromě národního týmu se utkají ještě s Polskem, v generálce na šampionát vyzvou 7. května Američany.