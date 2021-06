Přilba není trapná. Tři čtvrtiny mrtvých cyklistů ji přesto loni neměly

Kampaň AUTOMATICKY V životě každého z nás je velké množství činností, které den co den provádíme zcela automaticky, i velké množství předmětů, které automaticky používáme. Pojďme společně docílit toho, že stejně AUTOMATICKY nevyjedeme do provozu na jízdním kole, koloběžce či obdobném nemotorovém vozidle bez cyklistické přilby.



Že už vám bylo osmnáct a není to pro vás povinné? Myslete na to, že se z každé cesty chcete AUTOMATICKY vrátit zdraví domů.