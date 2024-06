Čech absolvoval přes 650 letů. Nejkrásnější jsou Cookovy ostrovy, říká

Jak jste se dostal k cestování? Byla to odjakživa vaše vášeň?

Já jsem cestoval s rodiči odmalička. Na vysoké škole mě pak začalo bavit lovit levné letenky a od toho už byl jen krůček k mé budoucí kariéře i vášni v cestování. Ukončil jsem práci v dobře placeném zaměstnání a s kamarádem jsme si pronajali malý byt. Hodně jsme tenkrát vystoupili z komfortní zóny, ale říkali jsme si, že když nás to tolik baví, měli bychom si za tím podnikáním jít.

Jak jste své cestování ze začátku financoval? Kde jste bral volný čas?

Já svůj styl cestování od té doby, co jsem pracoval v IT, moc nezměnil. Jen jsem to otočil. A to bych doporučil všem cestovatelům, aby necestovali tam, kam nutně potřebují, ale tam, kam je zrovna levná letenka. Mám bucket list, seznam destinací, kam bych chtěl letět a co bych chtěl navštívit, a když se zrovna objeví levná letenka, tak ji rychle koupím. V ten moment mám tu nejdražší část cesty vyřešenou. Zbytek začínám plánovat až potom. Důležité je být flexibilní, co se týče destinace.