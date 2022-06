VELKÝ TEST ELEKTROKOL 2022: Paleta modelů je pestrá, ale ceny se zvedly

Dva podivné roky ovlivněné pandemií postavily téměř všechna zavedená pravidla v řadě oborů včetně cyklistiky doslova na hlavu. Kola se objednávají s obrovským předstihem, objednávají se kolekce dokonce na dva roky dopředu, aniž by se přesně vědělo, jak budou vypadat a jaké komponenty ponesou.

Co se objednalo, zaplatilo a vyrobilo, zůstalo někde v Asii v přístavu. Dodáno bylo méně, než bylo slíbeno, a tak dovozci a výrobci často rozdělují kola svým dealerům „na příděl“.

„Přesto je situace na trhu pro zákazníky rozhodně lepší než loni. Dobíhají kola, která se loni na trh nedostala, plus byla objednaná kola letošní. Kola se na trh letos dostávají se zpožděním, ale zákazník si vybrat může. I když to není v takové šíři, jak by to bylo za normální situace,“ komentuje situaci Martin Raufer z cyklistického magazínu Velo.cz.

Zájemci o elektrokola by však měli mít letos naspořeno více. Ceny kol, ostatně jako veškerého zboží, dost povyskočily, ať už vinou poptávky, nedostatku komponentů, nebo dražší dopravy. „I letos kola zdražila a zdražovat dále budou. Aktuálně je to o deset až patnáct procent,“ potvrdil Raufer.

V takové situaci získat od dovozců a výrobců kola na test, často nová, nikoliv krátkodobě zapůjčená z testovací flotily, není snadné. Přesto se nám sešlo 22 modelů od čtrnácti značek. A testovací sestava docela věrně odráží strukturu prodeje elektrokol v České republice.

Nejvíce se sešlo kol s pevným rámem, tedy hardtailů. Tyto kousky nabídnou svým jezdcům většinu toho, co od elektrokola zákazník očekává. Samozřejmě především motor a baterii, ale k tomu široký rozsah použití, jen s mírnou nadsázkou téměř bez omezení.

Všechna kola jsou vybavena přední odpruženou vidlicí, ať v mechanickém či vzduchovém provedení, komponenty by měly zvládnout náročnější provoz, současně jsou vybavena montážními otvory pro řadu doplňků posunujících jejich užití směrem k cykloturistice.

Méně jsou v testu zastoupena celoodpružená kola, letos to je pět kusů, ale množství opět kopíruje prodejní statistiky. Řadu nových zákazníků může odradit vyšší cena, což je racionální argument. Představa, že tato kola jsou určená jen závodníkům a jezdcům preferujícím „spádové“ technické disciplíny, ovšem racionální není. Zbytečná je v případě elektrifikace i obava z vyšší hmotnosti kola, a tedy dojezdu a ovladatelnosti kola. Pružení navíc výrazně zvýší bezpečí, a komu někdy meziobratlové ploténky opustily své místo, ten potvrdí, že bez „fullu“ můžete na cyklistku v terénu zapomenout.

Test celoodpružených kol vyjde ve středu 15. 6.

V závěsu za horskými koly s pevným rámem jsou počtem kol v testu kola krosová a městská (letos jsme testovali sedm modelů). Klasické krosové kolo je derivát mezi silničním a horským kolem, a podle toho se také chová. Rychlé, tuhé, s mírně sportovní jízdní pozicí. Oproti tomu městské kolo má terén za trest. Pokud je však tomuto režimu nevystavíte a ponecháte je v jeho vodách, odvděčí se komfortem, plným vybavením a – jak se ukazuje stále více a více – stylem.

Jaký je rozdíl mezi kuchyňským nožem a švýcarským kapesním nožíkem? Asi jako mezi městským kolem a „skládačkou“. Oba zvládnou skoro totéž, ale ten druhý se vejde do kapsy. V případě modelu Levit Chilo (test tohoto kola si přečtete ve středu, pozn. redakce) by musela být ta kapsa o dost větší, pravda, ale na principu to nic nemění. Po přesednutí z klasických rámů se menší kola a kratší rozvor projevily jako výrazná změna, ale po pár kilometrech se testerům snáz přemýšlelo, kde všude by mělo takové kolo využití.

Do testu nám přijela i vítaná specialitka: lehokolo, které jsme vyzkoušeli „na vlastní záda“. Je to krok do nové dimenze, při prvním dojmu se neodbytně vtírá vzpomínka na dětská léta, tu ovšem brzo potlačí obdiv nad sofistikovanou technikou a údiv nad skutečností, že se na „tom“ dá jet dobře a daleko. A protože je lehokolo jen obtížně zařaditelné, náš test tohoto kousku najdete samostatně v boxu níže.

AZUB TI-FLY X Uherskobrodská společnost Azub Bike nabízí vyznavačům elektrokol koncept tzv. „kompletního pohodlí“. Nejenže vám motor pomůže s překonáním nejnáročnějších úseků vašich výprav, ale zároveň vám pohodlné sedačky ležatých kol a tříkolek nabídnout opravdu pohodlné a „zdravotně nezávadné“ svezení. Azub se stavbě lehokol věnuje už od roku 2000 a za těch více než 20 let se vypracoval až na úplnou světovou špičku ve svém oboru. To potvrzuje i zisk třetího prestižního ocenění Trike of the Year v průběhu čtyř let. Boom elektrických pohonů se nevyhnul ani odvětví ležatých kol a tříkolek, a proto i Azub pružně zareagoval a své stroje nyní osazuje motory Shimano Steps E6100 a novým EP8. Firma je známá svým nekonvenčním přístupem k řešení technických detailů a snaží se do světa ležatých kol přinášet co nejvíce moderních technologií. Příkladem může být dnes už běžné použití pevných os u tříkolek, nebo titanové přední odpružení, za které získali prestižní ocenění Tříkolka roku 2016. Každé kolo je v Uherském Brodě stavěno přesně podle přání zákazníka, a proto jsou i ceny stanoveny individuálně dle navržené specifikace. Na rozdíl od klasických kol není u lehokol nutné stavět speciální rámy pro elektrokola. U ležatých kol a tříkolek se pouze vymění přední nastavitelná část rámu se šlapacím středem za verzi s motorem a na rám se pod sedačkou umístí baterie. V Azubu jsou tak schopni postavit jakýkoliv svůj model v běžné, ale i v elektrické verzi. První dojem: „Mám absolutně jiné pocity než na klasickém kole, je potřeba přijmout nižší pozici a překonat obavu z toho, že vás motorista neuvidí a že jezdec má hlavu ve výši chladičů automobilů. Po vjezdu na polní cestu a šotolinu je to něco úplně jiného, opět odlišný pocit ve srovnání s klasickou cyklistikou, ale zábavný. Tříkolka se krásně chová, pěkně zatáčí,“ popisuje tester Matěj.

„Je třeba si zvyknout na to, že každá ruka ovládá jednu brzdu na příslušné straně. Ve více utažených zatáčkách a vyšší rychlosti má vnější kolo tendenci se zvedat, s tím je třeba počítat, ale je to věc několika prvních kilometrů. Dokážu si na tom představit 250 kilometrů za víkend, klidně i v lehčím terénu, ten zvládne snadno. Zkoušel jsem najíždět na obrubníky a lehčí nerovnosti, očekával jsem ránu do zad, ale nepřišla.“ Některé technické údaje: rám: alu, vidlice: titanové odpružení, kliky: Shimano, řazení: Shimano SLX, 1x12, přehazovačka: Shimano SLX, kazeta: Shimano, brzdy: Shimano MT200, ráfky: Gipiemme, pláště: Vee Tire Co Speester, 26x2,8“, motor: Shimano Steps EP8, baterie: Shimano, 504 Wh.

Dojezdová vzdálenost: 32,5 km Cena: 232 000 Kč Verdikt: Pro nás první zkušenost s podobným strojem, s ničím nesouměřitelná. Naše hodnocení tedy není hodnocení, nýbrž doporučení: zkuste to! Váš pohled na cyklistiku se může když ne změnit, tak doplnit.

Proč opakujeme všechny známé i méně známé argumenty o jednotlivých kategoriích kol? Protože se nám potvrdily zkušenosti testovacích jezdců. Jejich práce letos nebyla lehká, a to nemluvíme pouze o fyzické stránce. Okruh pro horská kola byl i pro zkušené jezdce extrémní, krosová kola se pohybovala v lehčím terénu, zato déle.

Vodítko do obchodu

Obtížné bylo rychle a „na první dobrou“ hodnotit vlastnosti kol, vnímat jízdu, motor, ovládání, změnit parametry po přesednutí z krosu za 50 tisíc korun na celoodpružené horské kolo, které je šestinásobně dražší,... nebo spíš naopak. Proto bodové hodnocené nelze brát jako absolutní a srovnatelné. Ale při nákupu elektrokola poslouží jako praktické vodítko.

Asi tu situaci dobře znáte. Je jedno, do jakého obchodu s jakým sortimentem vstoupíte. Pokud nejste připraveni, bloudíte, jednotky či desítky podobných produktů vás rozptylují, tápete. Pokud vytrváte a máte trpělivost, odcházíte v nejlepším případě se správně vybraným zbožím, v tom jen o něco horším bez zboží, ale s představou, kterou zúročíte při příští návštěvě. A v tom nejhorším s něčím, co se vám nehodí a co nakonec nebudete vůbec používat.

Špatná volba je vždy špatná, ale když jde o prací prášek či nepadnoucí tričko, tolik nebolí. Špatná volba kola, ať už klasického či elektrokola, to už je silnější káva v řádu desetitisíců korun. Náš test si neklade za cíl postavit se do role znalců a vynést jasný neohrožený verdikt, ale připravit zákazníky na onu druhou návštěvu.

Jak se testovala elektrokola v roce 2022 Pátým ročníkem jediného testu elektrokol na českém trhu prošlo 22 modelů od čtrnácti českých i zahraničních značek. Dva dny se testuje kategorie celoodpružených horských kol, horských kol s pevným rámem, dále krosová, trekingová a městská kola, ale i zástupce skládacího kola a lehokola. Testování je tradičně rozdělené na dvě části: jízdní test a test ovládání a použitelnost elektrokola při manipulaci. JÍZDNÍ TEST Vzhledem ke zvyšující se kapacitě baterií u elektrokol je rok od roku náročnější dokončit celý test až do kompletního vybití baterie. V letošním testu hned tři elektrokola atakovala hranici 900 Wh (0,9 kWh), ale potvrdilo se, že nejen kapacita baterie má vliv na maximální dojezd. S ohledem na typ elektrokol testeři projížděli dvě trasy. Pro první kategorie, celoodpružené a pevné e-bike, byl vytyčen dvanáctikilometrový singltrek v Krčském lese, který obsahoval i výraznější terénní překážky, prudké výjezdy přes kořeny stromů a kamenité sjezdy. Druhá kategorie, trekingová a krosová elektrokola včetně skládacího elektrokola, pak absolvovala jedenáctikilometrovou trasu vedoucí po lesních a šotolinových cestách Michelského lesa s převýšením 180 metrů. Elektrické lehokolo jsme testovali v testovacím areálu ekolo.cz a jeho okolí. Každý testovací jezdec odstartoval s vypnutou asistencí elektrokola, které musí samostatně aktivovat (zapnout) a nastavit si zde maximální podporu asistence. V průběhu jízdy na okruhu se subjektivně vnímá a hodnotí výkon elektromotoru v různých částech trasy (jízda pro rovině, po trailu a v terénu), hlučnost a vibrace motoru, stabilitu a ovládání elektrokola a komunikaci s elektrokolem prostřednictvím displeje a ovládání tlačítky. Každý okruh je zakončen testováním jízdy na cca 200m rovném úseku s vypnutou elektro asistencí (tato vzdálenost se nezapočítávala do celkově ujetých kilometrů). Jezdec subjektivně hodnotil, zda elektromotor klade nějaký odpor. Bezprostředně po ukončení jízdy vyplňuje tester dotazník s následujícími otázkami: Jak složité bylo elektrokolo zapnout a za jízdy jej ovládat? Jaký byl vás subjektivní pocit z jízdy? Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě? Vypínal nebo „cukal“? Jaká byla asistence motoru při jízdě o po asfaltu, šotolině a v terénu? Jaká byla subjektivní hlučnost motoru? Cítili jste nějaké vibrace? Jaká byla jízda na ekole bez asistence motoru? Snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste odpor motoru? Tester dále napsal subjektivní hodnocení, z kterého pak redakce zpracovávají názory na konkrétní model e-kola. Test elektrokola končil, pokud byla baterie elektrokola zcela vybitá. Poslední jezdec zapsal vzdálenost (trip distance), která je zobrazena na počítači každého elektrokola (reálná vzdálenost dle zkušeností se může lišit +-10 %, vzhledem k nastavení různých systémů). Po každém okruhu si testovací jezdec vzal jiné elektrokolo, čímž byla zajištěna maximální objektivita testu. Výsledky jednoho kola jsou interpretovány na základě hodnocení čtyř až sedmi testovacích jezdců. ERGONOMICKÝ TEST Bezprostředně po ukončení jízdního testu následoval tzv. ergonomický test, kde se hodnotily dva parametry důležité pro majitele při běžném provozu každého elektrokola: 1. Testovací jezdec vyzkoušel manipulaci s elektrokolem, vynesl jej do pěti schodů a zhodnotil, zdali je možné s daným elektrokolem manipulovat a jak snadno (venkovní test). Zde bylo hodnocení velmi subjektivní vzhledem k rozdílným fyzickým dispozicím a výrazně se na něm podílela i možnost snadno kolo uchopit. 2. Každé testované elektrokolo bylo přesně zváženo na mincovní váze, včetně veškerého originálního příslušenství a pedálů tak, jak bylo používáno. Údaj obsahuje tabulka technických parametrů jednotlivých modelů. Jakub Ditrich, ekolo.cz