České léto: Půjčení elektrokola na celý týden a zadarmo. Díky iDNES Premium

Jak ideálně strávit České léto? Přece na kole! Pokud se ovšem nechcete zase tolik namáhat, vyzkoušet si můžete výhody elektrokol. Komu by se chtělo šlapat do kopce, když to za vás může udělat technologie? Díky iDNES Premium dostane tu šanci několik z vás dokonce zcela zdarma.

Ekolo.cz se věnují elektrokolům již od roku 2007. Byli první, kdo na český trh tuto technologickou novinku přinesli. Od té doby se vyprofilovali do největších odborníků v této oblasti u nás.Dlouhá léta také provozují půjčovnu elektrokol, největší v Česku. Zapůjčit si můžete jeden z více než 55 různých modelů od městských, přes trekingová a cestovní, až po horská elektrokola včetně celo-odpružených. V nabídce mají nové modely elektrokol pro rok 2022 od značek 4EVER, Apache, Leader Fox, Crussis, Giant, Rock Machine, Levit a Agogs. V ceně zápůjčky je také vždy nabíječka a zámek.

Aby toho nebylo málo, ke každé zápůjčce je v ceně nonstop asistenční služba po celém Česku, která například umožní dopravu elektrokola do výchozího místa vaší cesty v případě poruchy nebo do nejbližšího cykloservisu až do vzdálenosti 50 kilometrů. Bližší informace najdete zde.

Ekolo.cz také u zapůjčených elektrokol umožňuje nabíjení v síti 350 nabíjecích stanic Powerbox.one po celém Česku. Kde všude je najdete se podívejte zde.

Co získají členové iDNES Premium?

Tři z vás dostanou možnost zapůjčit si jeden z níže uvedených modelů elektrokol na 7 dní:

celoodpružené eMTB

pevné eMTB

městské elektrokolo

Stačí odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Provozovatelem půjčovny elektrokol v Praze 4 – Krči je Ekolo.cz – Elektrokola. Půjčení elektrokola se řídí jejich půjčovním řádem a všeobecnými podmínkami.