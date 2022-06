Půjčte si na léto elektrokolo. Díky iDNES Premium s exkluzivní 15% slevou

6:00

Jak ideálně strávit České léto? Na kole! Pokud se ovšem nechcete zase tolik namáhat, vyzkoušet si můžete výhody elektrokol. Komu by se chtělo šlapat do kopce, když to za vás může udělat technologie? Díky iDNES Premium si můžete elektrokolo zapůjčit s exkluzivní slevou.