Vychutnejte si méně známé stránky Dachsteinu. V ledu, s ginem či na lodi

Klenot UNESCO Hallstatt rozhodně stojí za návštěvu

Kdo by neznal starobylé solné městečko Hallstatt v Rakousku: stalo se vzácnou položkou na seznamu světového dědictví UNESCO, fotogenickou předlohou pro celkem věrnou kopii v Číně, ale také živým skanzenem, do kterého každoročně proudí davy turistů s cílem projít si sedm tisíc let staré solné doly, vyhlídky na Hallstattské jezero a pořídit si ty nejkrásnější snímky.

Je to pochopitelné, i když stovky místních už davy hlučících a všudypřítomných turistů trápí a na své domky, které si turisté pletou s atrakcemi, věší cedule jako „soukromý pozemek, nevstupovat“, nebo „Ztište se, bydlí tu lidé“.

Pokud ani vy nevyhledáváte davy, ale nechcete o nic přijít, pojďte tuto oblast poznat jinak. Podíváme se na hory, ale i do skal, na vodu, na farmu i pod ruce zdejším řemeslníkům, kterých si tu velmi cení. Poznejte, že toto místo umí být autentické a přirozené, a že vám svou autenticitu chce předat. Stačí, když jen trochu stočíte pohled jinam.