Hořké plody reforem. Argentinský prezident se na podporu lidí nemůže spolehnout

Bajar inflación OK

Recuperar reservas OK

Bajar gasto OK

Eliminar pauta OK

Eliminar ministerios OK

Eliminar emisión OK

Bajar pasivos remunerados OK

Ordenar calle OK

Desplazar gerentes pobreza OK

Equilibrio fiscal OK

Bajó brecha USD OK

Baja ley alquileres OK

FELICES 6 MESES!

VLLC! https://t.co/NG8og4cEdh