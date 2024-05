Chci větší zadek, říká nahá Britney Spears. Přiznala i problémy s myšlením

„Nejsem tu, abych si hrála na oběť, ale abych ukázala, že i když jsem o svých zkušenostech sepsala knihu, tak trauma tu stále je a nejspíš bude napořád,“ napsala Britney Spears s tím, že se často cítí ponižována a nespravedlivě souzena.

„Je to extrémně hluboké a jediné, co s tím mohu dělat, je být co nejlepší a vědět, že je v pořádku být občas naštvaná a nebýt v pohodě, což ale cítím, že mi svět nechce umožnit,“ dodala.

Rozhodla se prý pro odpuštění, i když to pro ni není snadné. „Snažím se odpustit lidem, kteří způsobili vážné poškození nervů na pravé straně mého těla, kvůli němuž nemohu občas ani myslet. Musím být silnější osobnost a odpustit vlastním rodičům,“ napsala.

O poškození nervů mluvila zpěvačka už v roce 2022. Tvrdila, že je to důsledek času stráveného ve zdravotnickém zařízení, do kterého ji rodiče umístili proti její vůli v roce 2019.

„Někdy dochází k poškození nervů, když do mozku nedostanete dostatek kyslíku, váš mozek se doslova vypne… bla bla bla, to všichni známe. Na tom místě jsem nedýchala, když jsem tam byla. Poškození nervů způsobuje, že části vašeho těla otupí,“ napsala tehdy na Instagram.

Jediné, co jí s tímto poškozením pomáhá, je tanec. Při něm prý necítí žádnou fyzickou ani psychickou bolest. Proto točí videa, na nichž tančí před kamerou.

V posledním videu se fanouškům předvedla úplně nahá. Svíjí se v moři a vystrkuje pozadí, které by si přála mít větší. „Přemýšlela jsem o tom, že bych si nechala dát injekce do zadku, aby byl plnější,“ sdělila sledujícím, kterých má na Instagramu přes 42 milionů.

Jejich obdiv se ale postupně mění v soucit a mnoho z nich si klade otázku, zda byla svéprávnost u ní správným krokem. Zvlášť po nedávném incidentu, kdy v hotelu Chateau Marmont v Los Angeles měla takový záchvat, že dokonce museli zavolat záchranku a vyvedli ji v dece polonahou, přičemž si kryla holé poprsí polštářem. Na Instagramu ukázala svou zhmožděnou a oteklou nohu. Zranění si prý způsobila při hádce s přítelem Paulem Richardem Solizem.

Britney Spears nedávno dokončila v tichosti rozvod s fitness trenérem Samem Asgharim. Díky předmanželské smlouvě se nemuseli dohadovat o majetek. A ten zpěvačka stále má, i když vůbec nevystupuje a nevydává novou muziku. Za poslední rok si díky vydaným memoárům a na tantiémách vydělala přes 40 milionů dolarů.