Timberlake mě přinutil jít na potrat, nechtěl naše dítě, říká Britney Spears

„Těhotenství bylo rozhodně velké překvapení, ale aspoň pro mě žádná tragédie. Justina jsem opravdu milovala. Vždycky jsem plánovala, že jednou budeme mít společně rodinu,“ píše Britney Spears v knize The Woman in Me, která vyjde 24. října.

„Jen to přišlo mnohem dřív, než jsem předpokládala. A Justin z toho mého těhotenství rozhodně nebyl šťastný. Říkal, že ještě nejsme připraveni mít v našem životě dítě. Stále dokola opakoval, že jsme na to příliš mladí,“ pokračuje.

„Kdyby to bylo tehdy jen na mně, nikdy bych to neudělala a dítě bych si nechala. Ale Justin si byl přesto jistý, že otcem být nechce a nebude. Přinutil mě jít na potrat. Byla to jedna z mých emocionálně nejbolestivějších životních zkušeností, které jsem kdy prožila,“ dodává zpěvačka.

Britney Spears se v roce 2003 po rozchodu s Justinem Timberlakem a prodělaném potratu během jednoho z televizních rozhovorů rozplakala.

S Timberlakem se rozešli v roce 2002. Krátce nato začala popstar žít s tanečníkem Kevinem Federlinem. Z dvouletého manželství má dva syny, dnes už osmnáctiletého Seana Prestona a sedmnáctiletého Jaydena Jamese.

Timberlake a Spears se seznámili už jako děti v televizním Disney pořadu Mickey Mouse Club, chodit spolu začali v devatenácti letech. Jejich vztah vydržel tři roky, během kterých byla zpěvačka v rozhovorech stále dokola neúprosně vyslýchána ohledně svého panenství. Timberlake později otevřeně řekl, že spolu spali, a po rozchodu napsal slavnou píseň Cry Me a River, ve které naznačil, že mu byla partnerka ve vztahu nevěrná.

V roce 2021, po odvysílání televizního dokumentu o Britney Spears, který obsahoval i část o tom, jak byla v médiích haněna poté, co jejich vztah s Timberlakem skončil, se zpěvák bývalé partnerce veřejně omluvil prostřednictvím sociálních médií za to, že ji „zklamal“.

V dubnu 2022 Britney Spears oznámila, že čeká třetí dítě s tehdejším snoubencem Samem Asgharim, ale následující měsíc uvedla, že prodělala potrat. S Asgharim se vzali v červnu 2022, fitness trenér však požádal po čtrnácti měsících manželství v srpnu tohoto roku o rozvod.

MICKEY MOUSE CLUB 1989 až 94. Zleva a ve směru hodinových ručiček: Tate Lynche, Ryan Gosling, Justin Timberlake, Nita Boothová, T.J. Fantini, Christina Aguilera, uprostřed Britney Spears

Očekávané memoáry zpěvačky přicházejí téměř dva roky poté, co byla popová hvězda zbavena třináctiletého soudem nařízeného opatrovnictví. Opatrovníkem byl její otec James Spears (72), podle dohody řídil veškeré kroky v dceřině osobním i kariérním životě a spravoval také její majetek v hodnotě šedesáti milionů dolarů.

VIDEO: Britney Spears – Everytime (2003). Podle fanoušků zpěvačky je právě tato její píseň o prodělaném potratu: