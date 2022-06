Se ztrátou jsme se už vyrovnali, říká o potratu manžel Britney Spears

Britney Spears a její o dvanáct let mladší partner Sam Asghari si po dlouholetém vztahu řekli své ano. Manžel zpěvačky odhalil střípky ze soukromí v rozhovoru pro pánský časopis GQ.

Jedním z probíraných témat bylo i to, že ostře sledovaný pár přišel nedávno o nenarozené dítě. Britney Spears své těhotenství oznámila na sociálních sítích v dubnu, zpráva o potratu následovala jen necelý měsíc poté.

Sam Asghari přiznal, že se zprvu rozhovorům s partnerkou na téma rodičovství vyhýbal, ale nakonec se postupem času začal rozplývat nad představou, že bude otcem.

„Se ztrátou jsme se už vyrovnali. Stává se to hodně lidem. Slyšel jsem takovou hezkou věc, že děťátko přijde na svět teprve ve chvíli, až bude připravené. Je to normální proces. Ženské tělo, a vůbec lidské tělo, je úžasné a dokáže se samo léčit,“ řekl trenér.

Během rozhovoru se rozpovídal i o tom, jak žádal Britney Spears o ruku a podle čeho vybíral snubní prsten. „Odhadoval jsem její vkus a došel jsem k názoru, že nechce nic obrovského a přehnaně honosného. Celebrity kolikrát mívají snubní prsten třeba za milion dolarů. A mají ho mimochodem mnohdy zdarma, protože tím dělají reklamu nějaké značce. Ale já chtěl, aby to bylo opravdu od srdce a nešlo to od žádné velké firmy,“ vysvětluje Asghari.

Prsten na míru nechal nakonec vyhotovit u newyorské značky Forever Diamonds s tím, že firma byla ochotná „udělat vše podle jeho přání“. Na prstenu je vyrytý nápis „lvice“, což je Samova přezdívka pro Britney.

„Za krále džungle vždycky platíval lev. Ale ve skutečnosti je to samice, protože lvice jsou velice silné a nezávislé. Ne že bych jí tak říkal každý den, spíš mě to napadlo jako symbol,“ popsal Asghari.

S osobním trenérem žije Britney Spears šestým rokem. Seznámili se při natáčení videoklipu ke zpěvaččině písni Slumber Party. Asghari se narodil v íránském Teheránu, od dvanácti let žije se svou rodinou v Los Angeles. Ženit se chtěl už před dvěma roky, Britney Spears však manželství zakazoval její otec James, který byl třináct let jejím nuceným správcem poté, co ji soud v roce 2008 zbavil svéprávnosti.

Britney Spears a Sam Asghari se vzali 10. června 2022 v rezidenci zpěvačky ve městě Thousand Oaks v Kalifornii za přítomnosti šedesáti hostů. Zpěvačku vedl k oltáři bratr Bryan, který měl jako jediný člen její rodiny dovoleno účastnit se obřadu. K oltáři kráčela Britney v šatech od Donatelly Versace za doprovodu písně Elvise Presleyho Can’t Help Falling in Love.