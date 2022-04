Čekám dítě. Snad nebudu mít zase těhotenskou depresi, říká Britney Spears

„Při výletu na Maui jsem hodně zhubla, abych to zas všechno nabrala zpátky. Říkala jsem si: ‚Sakra, co se to děje s mým žaludkem? Můj muž mi řekl: ‚To je takzvané těhotenské břicho z přejedení. Tak jsem si koupila těhotenský test a… čekám dítě!“ napsala Britney Spears v pondělí v příspěvku na Instagramu.

„Čtyři dny poté mé břicho vypadalo, že jsem ještě mnohem víc ‚přejedená‘. Roste! A jestli jsou tam rovnou dvě děti, tak se asi zblázním. Nebudu teď příliš často chodit ven, abych nedala bulvárním fotografům stejně jako v minulosti vydělat balík na prodeji mých těhotenských fotek,“ vysvětluje zpěvačka s tím, že minulá těhotenství byla pro ni velmi náročná.

„Je to složité, protože když jsem před lety čekala své dva syny, měla jsem těhotenskou depresi. Musím říct, že to bylo absolutně příšerné. A tehdy se o tom navíc mezi ženami ještě vůbec nemluvilo. Některým lidem to také připadalo nebezpečné, pokud si žena otevřeně stěžuje na svůj stav s dítětem v břiše,“ píše Spears.

„Dnes se už ale mluví o všem, díkybohu už ani toto už není žádné tajemství. Tentokrát budu v těhotenství každý den cvičit jógu,“ dodala zpěvačka, které začali pod příspěvkem v komentářích okamžitě blahopřát její fanoušci i přátelé z řad slavných celebrit. „Gratuluji, ségro. Jsem tak nadšená! Miluji tě,“ napsala například Paris Hiltonová.

Těhotenskou depresí, která se projevuje už v prvním trimestru a způsobují ji změny hormonálních hladin v těle, trpí až pětina těhotných žen. Podobně jako u poporodní deprese jsou jejími hlavními příznaky úzkosti, pocity beznaděje, plačtivost, apatie, zmatenost, extrémní výkyvy nálad, hluboký smutek, ztráta zájmu o sebe i okolí a mnohdy i myšlenky na sebevraždu.

Pokud má nastávající matka těžkou těhotenskou depresi, mívá problémy se spánkem a přijímáním potravy a zvyšuje se riziko předčasného narození dítěte. Vhodným a často i nutným řešením je vyhledat pomoc odborníka, nejlépe psychologa nebo psychiatra.

Britney Spears oznámila těhotenství jen několik měsíců poté, co ji soud v listopadu po téměř čtrnácti letech zbavil soudního opatrovnictví jejího otce Jamieho Spearse. Ten ji podle zpěvačky nutil vystupovat proti její vůli, brát lithium a nedovolil jí se vdát za dlouholetého přítele, trenéra Sama Asghariho a mít s ním děti. Hodnota majetku zpěvačky se podle soudních dokumentů pohybuje kolem 60 milionů dolarů (přibližně 1,3 miliardy korun).

Koncem roku Spears oznámila, že velmi touží po dalším dítěti a moc by si tentokrát přála holčičku. Zpěvačka má již dva dospívající syny z manželství s tanečníkem Kevinem Federlinem. S těmi se ale popová hvězda kvůli zbavení svéprávnosti většinu jejich života stýkala jen občas o víkendech.