Britney Spears potratila. Budeme dělat na dalším miminku, říká se snoubencem

„S nejhlubším zármutkem musíme oznámit, že jsme v raném stádiu těhotenství přišli o naše zázračné miminko. Je to zdrcující věc pro každého rodiče. Možná jsme měli počkat s oznámením o něco déle, ale byli jsme až příliš nadšení, že jsme se o tak skvělé zprávy museli podělit,“ napsala zpěvačka a trenér ve společném prohlášení.

„Naše vzájemná láska je naší silou. Budeme se i nadále pokoušet o rozšíření naší krásné rodiny. Děkujeme za veškerou vaši podporu. Žádáme vás laskavě o respektování soukromí v této těžké chvíli,“ dodali.

Britney Spears v dubnu oznámila, že se snoubencem Samem Asgharim čeká dítě. Předtím si nemohla dovolit otěhotnět, kvůli soudnímu opatrovnictví.

„Při výletu na Maui jsem hodně zhubla, abych to zas všechno nabrala zpátky. Říkala jsem si: ‚Sakra, co se to děje s mým břichem? Můj manžel mi řekl: ‚To je jen takzvané těhotenské břicho z přejedení. Tak jsem si koupila těhotenský test a… čekám dítě!“ napsala Britney Spears před pár týdny na Instagramu.

„Čtyři dny poté mé břicho vypadalo, že jsem ještě mnohem víc ‚přejedená‘. Roste! A jestli jsou tam rovnou dvě děti, tak se asi zblázním. Nebudu teď příliš často chodit ven, abych nedala bulvárním fotografům stejně jako v minulosti vydělat balík na prodeji mých těhotenských fotek,“ oznámila.

Soud zpěvačku v listopadu po téměř čtrnácti letech zbavil opatrovnictví jejího otce Jamieho Spearse, který ji údajně nutil vystupovat proti její vůli, musela brát lithium a nedovolil jí se vdát za trenéra Sama Asghariho. Chodí s ním od roku 2016 a plánují rodinu.

Hodnota majetku zpěvačky se podle soudních dokumentů pohybuje v přepočtu kolem 1,3 miliardy korun.

Koncem roku Spears oznámila, že velmi touží po dalším dítěti a moc by si tentokrát přála holčičku. Zpěvačka má již z manželství s tanečníkem Kevinem Federline šestnáctiletého syna Seana Prestona a patnáctiletého syna Jaydena Jamese. S těmi se ale popová hvězda kvůli zbavení svéprávnosti většinu jejich života stýkala jen občas o víkendech.