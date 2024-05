Někdy jsem neměl ani na jídlo, vzpomíná herec Šimon Bilina

Nejvíc je známý jako Haďák ze seriálu ZOO. Šimon Bilina má ale za sebou dobrých sto reklam. „Věnoval jsem se tomu intenzivně tři roky. Spoustu z nich byly malé reklamy, spoty, výpomoc kamarádům, ale některé byly i zahraniční a bylo jich docela dost,“ zavzpomínal.

Šimon Bilina původně studoval pražskou JAMU, ale po dvou letech ze školy odešel. „Naše hlavní pedagožka byla Ukrajinka, která studovala v Rusku, přitom mluvila česky. A to její pojetí výuky bylo v mnoha směrech extrémní. Byli jsme ve škole každý den od rána do večera včetně víkendů. Mámu jsem viděl jednou za rok. Je zbytečné o tom mluvit, kdo to nezažil, ten to stejně nepochopí,“ říká. „Po dvou letech jsme to já a moji dva kamarádi už nevydrželi a ze školy odešli. Ale vzpomínám na to rád. I na tu profesorku, protože mám blízko ke slovanské literatuře. Obdivuji Tolstého, Dostojevského, Čechova... Tihle autoři mi přijdou srovnatelní se Shakespearem.“

„Ruské herectví je fascinující, úžasné, hluboké, místy i patetické, ale má svoji vlastní poetiku. A tahle naše pedagožka nás vedla k tomu, že nemůžeme hrát jenom pro slávu a pro peníze. Tenhle koncept úplně rozbila. Donutila nás třeba strávit šest hodin v postavě Raskolnikova ze Zločinu a trestu, přičemž knihu jsme museli přečíst za pět dní. Ale vzpomínám na to opravdu strašně rád, protože v tom prváku a druháku jsem v tom spatřoval smysl herectví. Bral jsem to tak, že si člověk má sáhnout na dno,“ tvrdí dnes Bilina.

Šimon Bilina studium na rok přerušil a jak sám říká, během této přestávky objevil, co to znamená postavit se na vlastní nohy. „Někdy jsem neměl ani na jídlo. Rodiče se mě sice snažili dál podporovat, ale já jsem nechtěl. Přišlo mi, že bych se měl o sebe postarat sám, najít zdroj vlastní síly. Tak jsem každý den obcházel všechny možné castingy a konkurzy. Nachodil jsem toho strašně moc. Spousta mi jich vyšla a spousta se taky nepovedla. Zažil jsem hodně odmítnutí,“ bilancuje s odstupem let.

Teď ho zajímají převážně castingy na roli ve filmu či seriálu. „Lidi, kteří mě trošku znají, už vědí, co ode mě mají očekávat, ale každý umíme překvapit. Nikdy nemůžete člověka úplně odhadnout, případně ho odsoudit. A když už nějaké odmítnutí přijde, beru to, jak to je. Protože věřím, že věci se dějí, jak mají. Někdo tomu říká velký duch, jiný Bůh nebo život, který to zařídí tak, že všechno je, jak má být,“ říká Bilina.

Tomáš Klus a Šimon Bilina (1. května 2023)

Po skončení seriálu Zoo, ve kterém hraje Adama Hrušku zvaného Haďák, se chce věnovat zejména hudbě. Nedávno vypustil do světa videoklip To svý a na svém kontě má i několik duetů. Mimo jiných s Tamarou Klusovou. S jejím manželem Tomášem Klusem se potkává v divadelním muzikálu Branický zázrak, který napsal a režíroval Jan Svěrák.

Před rokem se přestěhovala za Bilinou do Prahy jeho přítelkyně, herečka Hana Drozdová, která hrála například v seriálech Eliška a Damián nebo Lež na pláži. Záhy se však rozešli. „Je to, jak to je, my to nějak nehodnotíme. Vztahy ovlivnit nemůžete. Pokud dva lidi spolu mají být, tak budou. Jsem teď sám, ale zůstali jsme kamarádi. Člověk se díky samotě naučí některým věcem, a pak se to přirozeně přesune v něco, co třeba samotou nebude,“ rozumuje zpěvák a herec.

Na dovolenou by Šimon Bilina rád odjel do Asie. Láká ho Vietnam, Thajsko i Japonsko. A rýsuje se, že by jako zpěvák mohl vystoupit v Jižní Koreji.