Britney Spears se potřetí vdávala, policie zatkla na místě jejího exmanžela

Britney Spears a Sam Asghari se vzali v rezidenci zpěvačky ve městě Thousand Oaks v Kalifornii za přítomnosti šedesáti hostů. Zpěvačku vedl k oltáři bratr Bryan, který měl jako jediný člen její rodiny dovoleno účastnit se obřadu. K oltáři kráčela Britney za doprovodu písně Elvise Presleyho Can’t Help Falling in Love.

Svatební šaty i oblek pro ženicha navrhla módní návrhářka Donatella Versace, která přijela jako první host z řad celebrit. Kromě ní paparazzi zachytili v luxusních vozech také Paris Hiltonovou s matkou Kathy, zpěvačku Madonnu či herečku Drew Barrymore.

Britney Spears se vdávala potřetí, poprvé si to vyzkoušela s kamarádem z dětství Jasonem Alexanderem, když uzavřela sňatek opilá v Las Vegas. Svatba byla po 55 hodinách anulována.

Právě prvnímu manželovi zpěvačky Jasonovi Alexanderovi se podařilo čtvrteční obřad krátce narušit. Ve špatném psychickém stavu se dostal do domu Britney Spears, kde tvrdil bodyguardům, že je mezi pozvanými hosty. Vše přitom živě vysílal na Instagram. Po pár minutách byl zpacifikován a zatčen.

Policie ho obvinila z neoprávněného vniknutí, vandalismu a dvou fyzických napadení. Protože nemá na kauci, zůstává ve vazbě. Alexanderovo čtvrteční zatčení je jeho třetí za posledních třináct měsíců a je na něj vydán zatykač za krádež v jiném okrese. Podle zdrojů z jeho okolí je závislý na drogách.

VIDEO: Exmanžel Britney Spears vtrhl do domu a hledal zpěvačku, vše vysílal živě na Instagramu:

Druhou svatbu měla zpěvačka s tanečníkem Kevinem Federlinem. Žili spolu dva roky a mají dva syny, dnes už šestnáctiletého Seana Prestona a patnáctiletého Jaydena Jamese. S těmi se popová hvězda kvůli zbavení svéprávnosti většinu jejich života stýkala jen občas o víkendech. Sean Preston a Jayden James se třetí svatby své matky nezúčastnili, ale médiím vzkázali, že mají za mámu obrovskou radost.

Trenér a zpěvačka spolu žijí šestým rokem. Asghari se narodil v íránském Teheránu, od dvanácti let žije se svou rodinou v Los Angeles. Ženit se chtěl už před dvěma roky, Britney Spears však manželství zakazoval její otec James, který byl třináct let jejím nuceným správcem poté, co ji soud v roce 2008 zbavil svéprávnosti.

Soud zpěvačku loni v listopadu téměř po čtrnácti letech zbavil opatrovnictví otce, který ji údajně nutil vystupovat na koncertech a akcích proti její vůli, musela brát lithium a nesměla mít děti se svým partnerem.

Koncem loňského roku Britney Spears oznámila, že velmi touží po dalším dítěti a moc by si tentokrát přála holčičku. V dubnu tohoto roku zpěvačka otěhotněla, s novinkou se svěřila fanouškům na sociálních sítích už v prvních dnech těhotenství. Krátce nato ale v květnu oznámila, že potratila.

Hodnota majetku Britney Spears se podle soudních dokumentů pohybuje v přepočtu kolem 1,3 miliardy korun.