ONLINE: Druhá etapa Gira, první dojezd na kopec. Zaútočí Pogačar na růžovou?

Dřív bývalo pravidlem, že úvodní dny Gira byly spíše na rozjezd. Že se v nich bude bojovat v celkové klasifikaci? Kdepak, v centru dění byli spíše sprinteři či časovkáři.

Letošní ročník je ale jiný a už dnes mohou klidně vyhasnout naděje některých favoritů na celkové pořadí.

ONLINE: 2. etapa italského Gira podrobná reportáž od 13:05

Ve druhé polovině 161kilometrové etapy totiž čeká trojice vrchařských prémií. První dvě jsou označené jako třetí kategorie, cílový kopec hned jedničkou.

Úvodní výšlap Oasi Zegna měří 5,5 kilometru a má průměr 5,2 procent. Nelva je dlouhý pět kilometrů s průměrem 5,4 procent.

A finále ke svatyni Oropa? Bezmála dvanáct kilometrů, průměr 6,1 procent. Nejtěžší je uprostřed, zde má silnice sklon i k deseti procentům.

Profil 2. etapy italského Gira.

„Giro se tu vyhrát nedá, ale můžete ho ztratit,“ vyhlíží ředitel Mauro Vegni. „Všichni, kdo chtějí bojovat o růžový dres, budou muset být v pozoru.“

Obzvlášť, pokud je ve startovní listině Tadej Pogačar.

Slovinec z UAE Emirates v první etapě ukázal, že se skrývat nechce. Jeho tým rozjel ostré tempo, on pak útočil. Největší soky v celkové klasifikaci sice odpáral, ovšem na vítězného Ekvádorce Jhonatana Narváeze ani Němce Maximiliana Schachmanna nevyzrál.

„Snažil jsem se, dal jsem do toho všechno a to, že jsem utrhl jezdce na celkové pořadí je pro mě potvrzení, že mám dobré nohy. Proti Narváezovi jsem to měl ale ve sprintu těžké,“ líčil Pogačar.

Bude si chtít dnes spravit chuť? Dost možná.

„Etapa by mi měla sedět víc,“ má jasno. Na Giru mu při jeho premiérové účastí etapový triumf pochopitelně zatím chybí, stejně tak ještě neoblékl růžový dres. V tom dnes startuje Narváez, Pogačar má na něj manko šest sekund.

„Uvidíme, jaké budu mít po prvním dni nohy. Ale jsem spokojený, myslím, že nás čeká dobré Giro,“ líčí Slovinec.

Jak druhý den dopadne, sledujte online.