Nahá Britney Spears opět provokuje z pláže. Synové se za ni stydí

„Kdyby byli všichni na světě slepí, kolik lidí byste ohromili?,“ ptá se Britney Spears na Instagramu ve svém nejnovějším příspěvku.

Paradoxně jen pár hodin poté, co na Instagramu opět sdílela své nahé fotky, na kterých jí intimní partie zakrývají jako již mnohokrát jen emotikony, tentokrát červených srdíček.

Nahé snímky nafotil na veřejné pláži na Havaji zpěvaččin manžel Sam Asghari. Podle mnoha komentářů na Instagramu u těchto příspěvků, patří podobné fotky spíše na platformu OnlyFans, kde si příznivci za explicitní obsah platí.

Podle názoru Asghariho jsou však sdílené fotky a videa jeho manželky mnohem cudnější než ty, které na sociálních sítích sdílejí ostatní.

Kvůli svému chování přišla Britney Spears i o své dospívající syny. Po jejím zhroucení v roce 2008 soud svěřil oba chlapce do péče otce, tanečníka a muzikanta Kevina Federlina. V jednom z rozhovorů se nedávno svěřil, že oba kluci se za svou matku stydí a nechtějí se s ní vůbec stýkat. Proto nebyli letos v červnu ani na její svatbě s Asgharim.

„Kluci se rozhodli, že se s ní teď nebudou vídat. Je to už několik měsíců, co ji viděli naposledy. Rozhodli se sami, že na její svatbu nepůjdou,“ uvedl v srpnu 2022 Federline v interview pro ITV s tím, že podle něj synům vadí také to, jak se matka pořád ukazuje na Instagramu nahá.

Britney Spears se vyjádření exmanžela nelíbila a reagovala na ně v příspěvku na Instagramu. „Je mi smutno, když slyším, že se můj bývalý manžel rozhodl diskutovat o vztahu mezi mnou a mými dětmi. Výchova dospívajících chlapců není nikdy pro nikoho snadná. Dala jsem jim všechno,“ napsala s tím, že o tom, aby syny po rozvodu svěřila jejich otci, ji přesvědčila matka.

„Láska k mým dětem nezná hranic a hluboce mě mrzí, když slyším, že jsem nesplnila jejich očekávání jako matka. Možná se jednoho dne setkáme a otevřeně si o tom promluvíme. Pomáhala jsem vašemu otci, který neměl práci patnáct let. Předpokládám, že je pro vás jednodušší, že vás nikdo nekontroluje, aby se ujistil, že píšete domácí úkoly. Jsem si jistá, že standardy vašeho otce, který denně kouří trávu, vám v patnácti a šestnácti pomohly stát se součástí cool generace,“ napsala zpěvačka v září a neskrývala rozhořčení z toho, že Federline nechal syny hovořit do médií o osobních věcech.