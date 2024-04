Vyčítali mi, že nejsem sexy. Ponižování je drsné, vzpomíná Anne Hathawayová

„Klíčem k úspěchu je neuzavřít se sám do sebe. Musíte zůstat odvážní, a to může být někdy zatraceně těžké, protože si říkáte: Když zůstanu v bezpečí, když na sebe nebudu příliš upozorňovat, nebude to bolet,“ řekla Hathawayová v rozhovoru pro časopis Vanity Fair.

To ale v herecké branži moc dobře nejde. „Jestli máte i přesto pocit, že se chcete uzavřít do sebe, nevěnujte se herectví. Žádáte lidi, aby do vás investovali svůj čas, peníze a pozornost. Takže jim musíte dát něco, co za to všechno stojí. Tak co vlastně nabízíte?“ řekla.

Anne Hathawayová a její manžel Adam Shulman (Los Angeles, 9. května 2019)

Hvězda filmů Ďábel nosí Pradu nebo Interstellar uvedla, že ji v minulosti sžíraly úzkosti. Dnes už ví, jak se s tím vyrovnat. „Jeden způsob, kterým se uklidňuji, je dokonalá příprava – takže když se mi někdy v hlavě ozve kritický hlas, můžu ho utišit tím, že si řeknu, že jsem udělala vše, co jsem mohla, abych se na vše perfektně připravila,“ dodala herečka o práci s úzkostmi při natáčení.

Svěřila se také, že až ve čtyřiceti letech se jí konečně povedlo s úzkostnými stavy efektivně bojovat. „Je to poprvé, co se tak dobře znám. Nežiji tím, co si o mně myslí ostatní. Znám svou vlastní mysl a jsem napojená na své pocity,“ dodala herečka.