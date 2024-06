Střelec na předměstí Detroitu zranil devět lidí, poté spáchal sebevraždu

Šerif okresu Oakland Mike Bouchard dříve řekl reportérům, že zřejmě devět, možná deset lidí utrpělo různá střelná zranění, a že podezřelý se zřejmě nachází v domě v blízkosti místa střelby.

Úřady varovaly veřejnost, aby se místu vyhnula. Šerif připustil, že se neví o nějakém pojítku mezi střelcem a postřelenými lidmi, jejich počet úřady snížily po prověření v nemocnicích, kam byli ranění odvezeni.

Vypálil 28 střel z pistole Glock

Střelec vjel s autem do parku s vodními atrakcemi, vyhledávaném rodinami jako útočiště před letními vedry, vystoupil a vypálil 28 střel z pistole Glock, kterou opakovaně přebíjel, vylíčil portál Detroit News s odvoláním na šerifa. Policie později na místě našla pistoli a tři prázdné zásobníky.

V nastalém zmatku podle Boucharda lidé padali a byli zasahováni, když se snažili uprchnout. „Hrozné věci, jichž jsme bohužel my, kteří pracujeme jako ochránci zákona, už viděli až příliš mnoho,“ poznamenal šerif.

Útočník podle svědků vypadal klidně a nebyl ve spěchu, v klidu se prý po střelbě vrátil ke svému vozu. Právě nalezení tohoto automobilu o něco později pomohlo policistům určit, kde se střelec ukrývá. Nebylo jasné, zda v domě, kam se podezřelý uchýlil, byli další lidé a zbraně, poznamenala AP. Známé nebyly ani podrobnosti o raněných.

„Je to pro nás tady v okrese Oakland očividná rána,“ řekl Bouchard s odkazem na smrtící masovou střelbu na střední škole v Oxfordu v listopadu 2021, kde tehdy patnáctiletý mladík zastřelil čtyři spolužáky a několik dalších lidí zranil. Rochester leží asi 24 kilometrů od Oxfordu. „Prošli jsme tolika tragédiemi,“ řekl šerif. „Víte, my ani úplně nerozumíme tomu, co se stalo v Oxfordu. A teď tu čelíme další tragédii,“ dodal.

Letos v dubnu soud poslal na deset až 15 let do vězení oba rodiče Ethana Crumbleyho, který zastřelil čtyři své spolužáky. Vyšetřovatelé po činu zatkli i jeho rodiče Jamese a Jennifer Crumbleyovy a posléze je obvinili ze čtyřnásobného neúmyslného zabití, protože nepodnikli kroky, které by krvavému činu zabránily. Ethan Crumbley byl za svůj čin odsouzen loni v prosinci na doživotí bez možnosti předčasného propuštění.