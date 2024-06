Rodinu a děti jsem si přála. Věřím, že to přijde, říká Taťána Kuchařová

Nacházíme se na zkoušení šatů před módní přehlídkou značky Poner. Kolikero šatů jste už měla na sobě?

Zkoušeli jsme, co mi bude. Ne, dělám si srandu. (smích) S Ponery spolupracuji už nějakou dobu. Je to opravdu krásná česká, jak by řekla Ivana Trumpová „hot koťour“. Haute couture, precizní střihy, nejkvalitnější látky, pravidelné ručně šité stehy. Na show se těším, bude velkolepá. Staví se šapitó, cirkus, přijede pouť. Vyzkoušela jsem troje šaty, něco se ještě šije, mám nějaké své favority. Bude to velkolepé, moc se na to těším, dokonce jsem přebookovala dovolenou kvůli tomu, abych tady kvůli tomu byla.

Nemáte ráda, když jste označovaná pouze jako modelka. Letos se posedmé předávala ocenění Beauty of Help Awards, čestné tituly udělované každoročně vaší Nadací Krása pomoci osobnostem, které jsou i ve vyšším věku aktivní a inspirují ostatní napříč generacemi a obory. Na koho se letos dostalo?

Děkuji za tuto otázku. Oceňovali jsme osobnosti v seniorském věku, které jsou obrovskou inspirací pro všechny mladší generace právě tím, jak jsou akční, aktivní a vitální. Pracují, rozvíjejí svoje aktivity a i přes svůj vysoký věk pomáhají ostatním. Kritéria jsou taková, že člověku musí být přes sedmdesát let. Byli to sice sedmdesátníci a starší lidé, ale mentálně leckdy mladší, než většina mých vrstevníků. A laureáti byli úžasní. Pan Jiří Lukšíček, zasloužilý skaut, který byl v průběhu života perzekvován kvůli svým hodnotám a postojům. Úžasný člověk, velmi mi připomínal mého dědu.

Dojímala jste se?

Několikrát jsem tam slzela. A nejen já. Také například paní Svatošová, matka a zakladatelka paliativní hospicové péče u nás v České republice. Měli jste tam například také pana Jiřího Grygara. I Jiří Suchý byl oceněn, ale nemohl přijít, protože zrovna hrál. Prostě hraje, je zaneprázdněný. Je neuvěřitelný. Musím říct, že ti lidé jsou i pro mě osobně obrovskou inspirací. Jsou to absolutní superstars. Moje nadace seniorům nejen pomáhá, ale také oceňuje ty, kteří jsou obrovským přínosem pro společnost nebo komunitu.

Je o vás známo, že cestujete pravidelně za prací do USA. Co konkrétně děláte třeba v New Yorku?

Je krásné, že se moje komerční modelingové aktivity směrem k západu v Americe přesunuly do spolupráce s OSN a do jiných aktivit, které nesouvisejí vůbec se vzhledem nebo s mou prací modelky a kariérou v modelingu. Je to patnáct let, kdy zastupujeme český neziskový sektor. Letošní zasedání bylo i největší genderovou konferencí na světě. Bylo tam kolem osmi tisíc lidí, převážně žen. Bylo hezké vidět občas i nějakého muže, který kope za genderovou politiku.

O čem byl český event?

Měl název Role mužů v genderově podmíněném násilí. Abych to dovysvětlila, měli jsme tam několik odborníků, kteří pracují s lidmi, kteří páchají násilí, domácí násilí a sexuální násilí. Je nesmírně důležité s nimi terapeuticky pracovat. U nás to je zatím docela ještě v plenkách, ale existují nadace, které se tomu věnují.

Jaká byla vaše role na tomto eventu?

Moderovala jsem ho. Zastupovala jsem tam ženy i seniorky. Při naší práci občas bohužel registrujeme to, že senioři jsou častým cílem zneužívání a domácího násilí a to i ze strany synů nebo vnoučat. I když to není hlavní téma naší nadace, občas se s tím setkáváme. Pobyt v New Yorku jsem si po této akci prodloužila, byla jsem tam nakonec dva týdny. Setkala jsem se s celou řadou kamarádů. Roky jsem tam kdysi žila a je vždycky fajn se pozdravit s přáteli a zase trošku nasát New York. Já New York miluju!

Od vítězství v soutěži krásy Miss World 2016 jste nasbírala hodně zkušeností, ať už pracovních, nebo v osobním životě. Jakou ženou je Taťána Kuchařová v roce 2024?

Nezvolňuji a ani se nechystám jít do předčasného modelingového nebo jiného důchodu. Jsem stále vytížená, mám spoustu plánů a výzev, které postupně realizuji. Šestnáct let nadace je za mnou, založila jsem svoji značku, sama navrhuji... Pořád to jede rychlým spádem. Asi jsem silnější, než jsem si myslela. V mnoha věcech jsem překvapila sama sebe. A pořád jsem v něčem stejná, je to hezké.

Miss World 2024 a 2016 společně: Krystyna Pyszková a Taťána Kuchařová (11. května 2024)

Američani často říkají „the best is yet to come“, tedy „to nejlepší teprve přijde“. Jste také toho názoru, že to nejlepší máte teprve před sebou?

Doufám. Myslím si, že jo. Je mi pohodlně v tom, jak zraji. Asi to je i nějaká vnitřní moudrost, která přichází s věkem. Člověk se v osmnácti letech někdy dost řeší. Já jsem se nikdy necítila být nějak extra hezkou nebo dokonce krásnou. Myslím, že titul Miss World jsem nezískala za krásu. Byla tam celá řada mnohem hezčích holek.

Něco ve vás viděli...

Já se ten titul snažím využívat na maximum. Myslím, že jsem to zhodnotila docela dobře. Jsem spokojená, baví mě byznys, baví mě moje práce a rozvíjení svých aktivit. Jsem velmi kreativní, až mi někdo říkal, že mám snad v sobě jadernou elektrárnu! (smích). Tak to jsem já. Ale to je tím, že jsem Kozorožka v Kozorohu, s Lunou ve Vodnáři. Přeložte si to, kdo tomu trošku rozumíte. Mám ráda dlouhodobé projekty a jen tak něco mě nezlomí. Mám radost z toho, co je za mnou a věřím, že toho je ještě hodně přede mnou.

Česká společnost na ženy stále poměrně výrazně tlačí ohledně založení rodiny. Co na to říkáte?

To tady bylo vždycky. U nás je to určitě trošku zintenzivněné poměry – tím, že to je tu zkrátka zakořeněné. Já jsem si přála rodinu, přeji si ji. Rozhodně chci mít jednou děti a věřím, že rodinu mít budu. Ale až budu chtít já, až pro to bude ideální doba a podmínky. Takže ano, mám to v plánu a nepotřebuji se s tím nikomu svěřovat. A veřejnosti už vůbec ne. Nepotřebuji to nikomu říkat. Ten tlak tady je, je to vůči ženám trošku nefér, ale na druhou stranu si každý sám musí držet ty své mantinely, nepouštět si to k sobě a k srdci.