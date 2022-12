Britney Spears se opět svléká. Manželovi se odhalování nelíbí, ale brání ji

„Je to jediná osoba na světě, která je šikanována za to, že zveřejňuje takové věci,“ uvedl Sam Asghari, manžel Britney Spears. „Osobně bych byl raději, kdyby tyto fotky nikdy nezveřejnila, ale kdo jsem já, abych kontroloval někoho, kdo byl kontrolován celý svůj život rodinou i veřejností,“ říká osmadvacetiletý trenér a hájí právo zpěvačky na zveřejňování intimních fotografií.

Britney Spears v červených bikinách má ve videu, kde se vlní do rytmu různých písniček, své blond vlasy svázané do rozcuchaného drdolu a oči jí zvýrazňují černé oční linky.

Videa a fotky se setkaly se smíšenými reakcemi zpěvaččiných fanoušků. Mnozí ji kritizovali, jiní se jí zastávali. „Pochopte, že tato žena byla pod denní kontrolou někoho jiného víc než deset let. Konečně se teď sama rozhoduje nad tím, co zveřejňuje, a užívá si svobodu. Pokud se vám to nelíbí, přestaňte ji zkrátka sledovat,“ napsal v komentářích jeden z fanoušků.

Lechtivé snímky a videa zveřejnila Britney Spears i přesto, že její bývalý manžel Kevin Federline opakovaně naznačil, že jejich dospívající syny Jaydena (16) a Seana Prestona (17) uvádějí často některé příspěvky jejich matky do rozpaků.

Ke zveřejňovanému obsahu se vyjádřil i zpěvaččin syn Jayden. „Je to, jako by musela stále něco provokativního zveřejňovat jen proto, aby na sebe upoutala veškerou pozornost světa. Jsem z toho popravdě trochu zklamaný. Trvá to totiž už dlouhé roky a okolí to mně i bráchovi často dává ‚sežrat‘ se vším všudy. Ale ona to nejspíš nikdy nepřestane dělat,“ uvedl v jednom z rozhovorů.