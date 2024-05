Salač ve Francii bodoval i se zraněným zápěstím, obsadil 12. místo

Nad startem českého jezdce visel otazník. Lékaři závodu jej ale při zdravotní prohlídce před Grand Prix uschopnili. I na startovním roštu si ale Salač stěžoval na bolesti. „Do levých zatáček hodně trpím,“ řekl televizi Nova Sport těsně před závodem, ve kterém obhajoval loňské druhé místo.

Sobotní kvalifikace znamenala jinak pro Salače nejlepší výchozí postavení v sezoně. Po startu z třetí řady a devátého místa se nepatrně propadl a prakticky po celou dobu závodu se pohyboval hned za první desítkou. Mířil k vyrovnání letošního maxima z minulého závodu v Jerezu, ale v poslední pasáži jej předjel Španěl Jeremy Alcoba.

„Úsměv na tváři nemám, věděl jsem, že to dobré nebude, zápěstí jsem musel ohýbat přes tu kost, kde to tam je naštíplý,“ řekl Salač v televizním rozhovoru po závodě. „Začátek závodu nebyl úplně špatný, ale bohužel posledních pět kol bylo složitých, ruka se mi klepala, bylo těžké ubírat plyn. Je to smůla, ale nebudu tady brečet a na něco se vymlouvat. Bohužel se to stalo a k závodům to patří. Zároveň jsem rád, že tenhle víkend jsem ukázal, že rychlost máme, a byl to za mě letos nejlepší víkend,“ dodal jezdec týmu ELF Marc VDS Racing.

García se radoval z druhého vítězství v sezoně a předstihl dosavadního lídra pořadí Joea Robertse z USA, který dojel čtvrtý. Salač ztratil v celkové klasifikaci jednu pozici a je sedmnáctý.

Závod Moto3 vyhrál Španěl David Alonso před Danielem Holgadem z Kolumbie. Průběžné pořadí je opačné, Alonso ale po třetím vítězství v sezoně ztrácí na jihoamerického jezdce už jen bod.

Ve 14:00 odstartuje závod královské třídy MotoGP. Šampionát bude pokračovat za dva týdny v Barceloně.