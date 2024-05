Ztráta pro Oktagon v Edenu. Kincl se zranil, souboj s Peňázem zrušen

„Bohužel nemám dobré zprávy. Kvůli zranění a následní infekci jsem nucen ze zápasu odstoupit. Mrzí mě to, na Eden jsem se těšil. Historická akce v Česku, u které nebudu, ale nedá se nic dělat,“ vysvětlil Kincl na Instagramu.



„V aktuálním stavu nejsem schopný jet přípravu na zápas. Musím se soustředit na to, abych to ze sebe dostal. Věřím, že brzy budu zpět,“ říká 34letý bijec, jenž měl titul obhajovat už počtvrté.

Oktagon měl v případě zranění připravenou alternativu. Souboj Matěje Peňáze, v Oktagonu dosud neporaženého, proti Vlastovi Čepovi. Ale ani tento zápas se konat nebude. Zatímco Čepo byl připraven, Peňáz odmítl. A organizace nyní hledá ze tento zápas náhradu.

„Když jsem se o Kinclově zranění dozvěděl, měl jsem jen jednu podmínku. Že chci zápasit o prozatimní titul,“ vysvětluje Peňáz. „Tuto nabídku dostal i náhradník Vlasto Čepo, ale souboj o titul odmítl, chtěl zápasit jen klasicky třikrát pět minut. Tlačil jsem na Oktagon, aby mi našli jiného soupeře. Oslovili řadu zajímavých jmen, ale nikdo nabídku nepřijal, nikdo nebyl ready, takže zápasit nebudu. Mrzí mě to. Věřím, že titulovou šanci dostanu už v dalším zápase.“

Pro Peňáze šlo o životní šanci. Výhra nad Kinclem by ho vyhoupla do světové padesátky, blízko vysněné UFC. Už v srpnu 2022 byl blízko, ovšem v show Dana White’s Contender Series, kde si šéf UFC vybírá nové hvězdy organizace, prohrál se Sedriquesem Dumasem.

MMA turnaj Oktagon 58, který se koná v sobotu 8. června poprvé na fotbalovém stadionu v Edenu, tak nabídne jediný zápas o titul. Karlos Vémola se utká o pás šampiona polotěžké váhy se Slovákem Attilou Véghem. Odveta za listopad 2019, kdy Végh v O2 areně Vémolu knokautoval hned v prvním kole.

Tahákem je i návrat Davida Kozmy, který se ve veltrové váze utká s Moldavanem Ionem Surduem. Jaroslav Pokorný, v civilu policista, se konečně střetne s hubatým Irem Shemem Rockem, jenž ho loni ostrým kopem zranil už při staredownu. Na programu jsou také tři zápasy milionové pyramidy Tisport Gamechanger lehké váhy.

„Turnaj je i bez Kincla s Peňázem plný fantastických duelů, nenecháme si ho zkazit,“ hlásí promotér a spolumajitel organizace Ondřej Novotný.