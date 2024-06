Vémola: Trilogie? Zápasit budu jen s Attilou. Ale na stadion Sparty čekat nebudu

„Co bude dál, je v rukou Ondry a Attily, těm jsem dal své rukavice. Jestli budu někdy zápasit znova, tak jedině v trilogii s Attilou Véghem,“ povídal Vémola na tiskové konferenci.

Přijme Slovák hozenou rukavici? „Víte, nikdy bych se nevrátil do klece. Jen s Karlosem, to se taky stalo. Mohl jsem zápasit o titul, navíc na tomto historickém turnaji, což je pro mě velká čest. A odveta? Děkuju za rukavici, Karlosi, sedneme si. Neříkám, že ne,“ reagoval Végh.

A proti není ani Novotný: „Karlos jasně řekl, že o třetí zápas stojí. Teď je to na Attilovi. Ten zjistil, že nestačí být fantasticky připravený, ale musí mít i zápasovou praxi a správné načasování, které jinak než bojem nezískáte. Ve hře je toho hrozně moc, bude se mu honit hlavou, že nechce prohrát podruhé.“

Oba zápasníci mají leccos společného. V létě jim bude devětatřicet, jsou nejznámějšími MMA zápasníky Česka a Slovenska. Vémola, skóre 36-8, první Čech v UFC. Végh, skóre 33-9, bývalý šampion Bellatoru.

Zdobí je zástupy fanoušků a sponzorů. Letitá rivalita i respekt. Několikrát mezi nimi padlo slůvko „děkuji“. Po vážení, v kleci po zápase, na tiskovce.

Zápas Karlose Vémoly a Attily Végha v Edenu

Moc chtěl Vémola vrátit Véghovi porážku z listopadu 2019 v O2 areně. Povedlo se. Pustil se do Slováka hlava nehlava. „Anglický trenér mi říkal: Co jsi tam dělal?“ Sorry, chci buď všechno, nebo nic, jdu do toho naplno. Ale taky jsem sežral pár jeho tvrdých ran stejně jako v prvním zápase.“

Nakonec souboj ve zběsilém tempu ukončil po pětačtyřiceti vteřinách 2. kola. Tak, jak je jeho zvykem. Takedown a pověstné škrcení arm triange u pletiva. Slovák odklepal.



Vémola vs. Végh, 1:1, plichta. Tenhle příběh nejspíš ještě nekončí...

Co chystá Vémola dál? Nejdřív si zajde na smažák. Pak usedne za stůl s Novotným, promotérem a spolumajitelem Oktagonu, a začnou spřádat plány.

„Přišel jsem do Oktagonu jako šampion a odejdu jako šampion. Kdybych chtěl být u všech met, kterých bude Oktagon dosahovat, tak bych tu musel být do šedesáti. Další je v říjnu fotbalový stadion v Německu, ale tím Oktagon nekončí. O tyto galavečery bych určitě nechtěl přijít, dál budu součástí Oktagonu, ale už ne jako jako zápasník. Sparťani prý chystají nový stadion na Strahově, největší v republice, což bude trvat deset let. Nevím, jestli chci tak dlouho čekat,“ culil se pořízek, jenž ve fotbale přeje Slavii.

Není divu, že se v Edenu cítil jako doma. Atmosféra ho dostala do kolen. Bouřlivé fandění, mexická vlna. „Přijel jsem v půl deváté večer, nakoukl do haly a tribuna Sever začala skandovat moje jméno. Něco takového jsem nezažil, do smrti na tohle nezapomenu. Měl jsem v očích slzy a říkal si: Přece nemůžu brečet.“

Po zápase, po půlnoci, šťastně znavený, pohlédl na tribunu Sever opět. Tohle si nemohl odpustit. A zanotoval slávistický chorál: „Ať jsi šampión, nebo třeba poslední. Zpívá stadión...“