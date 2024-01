Peňáz tipuje souboj Vémola vs. Végh: Vsadil bych na výhru Karlose. Proč?

Jenže pro velkolepý turnaj pod otevřeným nebem byl zveřejněn dosud jediný souboj. Karlos Vémola a Attila Végh. Dva osmatřicátníci před zápasnickým důchodem, kteří si to rozdají o titul polotěžké váhy Oktagonu.

Peňáz (8-1), chlapík s dlouhatánskými pažemi a působivou bilancí sedmi výher v řadě, si musí svůj duel o nablýskaný pás ještě vybojovat.

Příští sobotu v Newcastlu. Proti bude Angličan Matthew Bonner (16-9), někdejší šampion největší britské organizace Cage Warrior. Potetovaný ranař, co vyhrál čtyři z posledních pěti duelů. Nestačil pouze na Darrena Stewarta, jenž okusil i UFC.

„Velká výzva. Nejzkušenější zápasník, se kterým půjdu,“ přiznal v podcastu MMA letem světem Peňáz. „Chci být první, kdo ho ukončí. A pak si řeknu o titulový zápas.“

S kým? V jeho střední váze do 84 kilogramů se nabízí dvě jména: Patrik Kincl, nebo Piotr Wawrzyniak. Polský tvrďák, jenž před pár týdny v O 2 aréně skolil Vlastu Čepa, tudíž se nominoval na souboj s Kinclem, úřadujícím šampionem.

Peňáz, sedmadvacetiletý někdejší kickboxer organizace Glory, pomýšlí na titulovou šanci právem. Vždyť v Oktagonu dosud nepoznal porážku. Osm výher, sedm ukončení před limitem.

Padl pouze předloni v Dana White Contender Series, boji o vstupenku do UFC. Po necelé minutě se nechal uškrtit. A ještě tentýž rok se s velkou parádou vrátil do Oktagonu. Pamatujete, jak v prosinci v Ostravě sestřelil za 29 vteřin Ole Magnora? Rychlá kombinace zadní, přední a KO.

A tak může mít choutky: „Teď je důležité porazit v Newcastlu Bonnera a pak už bych rád zápasil o titul.“

Hladových vlčáků prahnoucích po pásu v osmdesátčtyřce je víc. Třeba Samuel „Pirát“ Krištofič. Byť skolil Karlose Vémolu v domluvené váze do 88,5 kilogramů. Jak viděl jejich střet Peňáz?

Karlos Vémola versus Samuel Krištofič

„Porazit Vémolu je asi největší úspěch na české scéně. I ohledně zviditelnění jména. Ale pořád myslím, že to nezaručí titulový zápas,“ míní český dlouhán.

„Přiznávám, že výhra Piráta pro mě byla překvapení. Myslel jsem, že ho Karlos wrestlingem natlačí na stěnu a vyhraje. Nečekal jsem, že bude boxovat. Přestřelka, háky ze strany na stranu. Taktická chyba Karlose a výborná připravenost Piráta, který dobře zůstal ve středu klece. Karlos hází jen u stěny. Potom Pirát předvedl, že je lepší boxer.“

A jak Peňáz tipuje souboj Vémola vs. Végh v Edenu? Připomeňme, že podle sázkařů je nyní favoritem Végh. Byť přes čtyři roky v kleci nezápasil. „Vsadil bych na Karlose. Je teď dole, lidi ho berou jako outsidera, příběh se otáčí. Ale bude to jeho poslední zápas, dá do toho všechno.“

Karlos Vémola a Attila Végh

V podcastu přišla řeč i na přednostní prodej vstupenek na Oktagon 58 v Edenu. Ten se spustí nakonec až 29. ledna, nikoli 15. ledna, jak zněl původní plán. „Zájem nás příjemně šokoval, máme už přes 23 tisíc přednostních registrací. Chceme ještě přehodnotit nějaké technické věci, udělat dobrou show, takže jsme termín posunuli,“ vysvětlil promotér a spolumajitel organizace Ondřej Novotný.

„Kdo dostane v mailu link, tak bude mít šanci získat vstupenky. Je to nejspravedlivější možný systém.“

Oktagon bude zároveň pozvolna oznamovat jména aktérů turnaje. Bude mezi nimi i Peňáz?