Oceňovaná přestavba jatek na galerii má problém. Ve fasádě vznikají trhliny

„Plochy se stěrkovými imitacemi betonu podléhají značné degradaci, na povrchu kondenzují soli, v místech spojů polystyrenové tepelné izolace jsou viditelné trhliny. Dokonce se část fasády loupe,“ upozornil na problémy web msstavby.cz.

Zmínil také, že absencí klempířských prvků je fasáda jatek znatelně znečištěna. „Tato realizace je důkazem toho, že žádné imitace původních a odolných materiálů v časovém horizontu neobstojí v namáhaném venkovním prostředí. Pokud chceme mít stavbu z pohledového betonu, musí to být opravdu beton. Na takto specifických konstrukcích nelze šetřit,“ zdůraznil web.

A jako dobrou ukázku využití pohledového betonu uvádí web nedávno dostavěnou budovu Fakulty umění Ostravské univerzity na Černé louce.

„Vady nejsou novinkou“

Podle Marka Pokorného, ředitele městské galerie Plato, která v budově zrekonstruovaných Jatek sídlí, řeší jak zástupci galerie, tak města problémy spojené s fasádou budovy už delší dobu.

„Toto zjištění není ani pro uživatele stavby, ani pro investora, tedy město Ostrava a jeho příslušný odbor, žádnou novinkou. Vady díla, které se objevují v rámci celé stavby, a to včetně problémů fasády, jsou předmětem standardního reklamačního řízení,“ konstatoval ředitel galerie.

Zmínil, že na provoz to nemá absolutně žádný vliv. „Jedná se opravdu o povrchovou úpravu fasády a podstatu stavby to nijak neohrožuje. Proč k tomu dochází, respektive jak a kdy se to bude muset opravit, je věc odborného posouzení,“ přiblížil Pokorný.

Atypický fasádní systém

Nějaké ohrožení hodnocení přestavby v prestižních soutěžích vinou problémů s fasádou Pokorný odmítá. „Dům se zjevně nerozpadá, galerie funguje, nechodíme tady v bezpečnostních přilbách, zahrada se rozvíjí,“ dodal.

Řešení problému s fasádou přiznává také ostravský magistrát. Do případu zapojuje i znalce.

„Jedná se o atypický fasádní systém, který vybral a jeho použití vyžadoval architekt,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. „Aktuálně zadáváme vyhotovení znaleckého posudku, který vyhodnotí jak vhodnost použití předmětného fasádního systému a kvalitu provedení, tak navrhne způsob odstranění vad. Další postup bude specifikován v následujících měsících.“

Budova někdejších ostravských jatek byla nominovaná na Cenu Miese van der Rohe, udělovanou za vynikající architektonická díla, která byla vybudována na území Evropy.

Mezi roky 2020 až 2022 byla restaurována podle návrhu studia KWK Promes polského architekta Roberta Konieczného.

Stav budovy bývalých ostravských jatek v roce 2016