Kruté MMA. Ret na dvě části, vyražený zub a zlomená čelist. Pauza bude dlouhá

Oba na padesátém turnaji Oktagonu, který se odehrál o víkendu v Ostravě, neuspěli v titulových soubojích proti favoritům.

Samsonidze letadlem na operaci. Už komunikuje

Podle původního plánu by Samsonidze (skóre 10-2) do titulového souboje s Losenem Keitou (11-1) ještě nějaký čas nešel. Jenže nikdo vhodnější vlastně v pérové divizi do 66 kilogramů nebyl, a tak padla volba na něj.

V prvním kole si vedl skvěle. Vyhrál ho. Z velké části však i proto, že Keita zůstával trpělivý. A v úvodu druhého kola přišla rána do brady a Samsonidze se zřítil k zemi.

Větší problém nicméně přišel v sekundách poté. Keita omráčenému soupeři ležícímu na zemi přidal další dvě rány. Trvalo několik sekund, než daleko stojící rozhodčí Jan Voborník doběhl mezi bojovníky a duel ukončil.

Podívejte se na Keitovo vítězství, kdy Samsonidze schytal zbytečné údery navíc:

Právě o tomto momentu se po turnaji hojně mluví. „Velká chyba rozhodčího,“ shodlo se anonymně několik zápasníků pro iDNES.cz. Podle nich nebyla chybou jen velká vzdálenost od obou, ale i to, že stál za Keitovými zády v jakési přímce a nikoliv kolmo k nim.

Výsledek? Samsonidze přišel o zub, má zlomenou čelist a musel spěšně zamířit letecky do Německa na operaci.

Během pondělí už komunikoval. „Nenadělám nic,“ napsal s úsměvem. „Čeká mě dlouhá pauza, ale budu v pořádku.“

Šampionem se tak o víkendu stal Keita. „Před zápasem Niko říkal, že nikdy nedostal tvrdý úder. Slíbil jsem mu, že ho dostane ode mě. Chovám respekt ke všem, ale uvědomte si, že tohle je moje scéna.“

Vyčítat, že německému vyzyvateli uštědřil zbytečné údery, nelze. Zápasník podle pravidel bojuje do chvíle, dokud duel nezastaví rozhodčí. Jen výjimečně někdo nepokračuje – ve chvílích, kdy člověk vidí, že jeho soupeř skutečně dostal K.O. A Samsonidze bohužel padal s otevřenýma očima.

Buchinger a rozhodnutí trenérů nepokračovat v zápase

O něco lépe dopadl Buchinger (41-8) proti šestadvacetiletému krajanovi ze Slovenska Ronaldu Paradeiserovi (17-8) v souboji o titul lehké váhy (70 kg).

Sedmatřicetiletý veterán utrpěl „pouze“ tržné rány na obličeji, které se zahojí o něco snáz než zlomená čelist. Přesto nejde o žádnou maličkost, ostatně horní ret se mu prakticky rozdělil na dvě části.

Po třech kolech z celkových pěti museli zápas zastavit sami jeho trenéři v čele s Attilou Véghem. Nešlo to lehce, Buchinger odmítal skončit. Umlčelo ho až to, když Végh vytáhl telefon, vyfotil mu obličej a ukázal, jak vypadá. Rukama naznačil: „Vždyť máš ret do V.“

Buchinger potřeboval na zašití obličeje dohromady 35 stehů. CT pak ukázalo, že hlava je v pořádku. „Zahojí se. Není to poprvé, co takhle vypadá,“ vzkázal jeho tým s mírným úsměvem.

„Cítil jsem, že na to ještě mám, ale můj tým navrhl ukončení i přes mé naléhání. Kromě tržných ran nemám nic. Budu pokračovat, protože vím, že prohry patří k životu a jsou jen ponaučením, abyste byli lepší. Díky všem, mám se dobře,“ vzkázal Buchinger po víkendu na sociálních sítích.

S Paradeiserem už v minulosti jednou bojoval, v roce 2021 ho porazil na škrcení po dvou minutách. Mladší kolega za tu dobu výkonnostně výrazně vzrostl.

Podívejte se, jak Végh rozhodl o tom, že Buchinger nemůže pokračovat v zápase: