Česko nakoupí šest vrtulníků pro hašení požárů, pomohou i jinde v Unii

Podle Rakušana klimatický vývoj zvyšuje v Evropě riziko dalších lesních požárů v budoucnu. Česko proto má ambici stát se jednou z evropských základen pro umístění letecké techniky, která by proti lesním požárům zasahovala. „Abychom mohli dostát těm ambicím, které by na nás Evropská unie v tomto projektu dávala, potřebujeme minimálně šest vrtulníků. O ty jsem taky požádal, ale v horizontu do roku 2030 podle rozpočtových možností,“ řekl Rakušan.

Polovinu z plánovaných sedmi miliard korun na pořízení vrtulníků by měla uhradit EU. Peníze na první stroj Unie už podle Rakušana poskytla, Česko se bude nyní snažit najít peníze na dorovnání evropského příspěvku, aby mohlo pořídit hned dva.

Ministr zdůraznil, že celý projekt přesahuje funkční období současné vlády. Před jeho skončením chce pro Česko získat první dva vrtulníky, další by měly následovat v příštích letech. Stroje by sloužily nejen pro hašení požárů na českém území, ale i v sousedních státech. Primárně by se to týkalo zemí visegradské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), v případě potřeby by je bylo možné vyslat i do vzdálenějších oblastí.

Podle Rakušana bude možné stroje využít i pro další potřeby Integrovaného záchranného systému, nejen pro hašení požárů. Vrtulníky by podle něj mohly pomáhat při hledání lidí, při monitoroví a řízení komplikovaných dopravních situací nebo při ostraze hranic, pokud by znovu bylo nutné k ní přistoupit.