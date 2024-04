Rakušan k platbám za migrační pakt: Jen půl miliardy, nestrašme patnácti

Podle poslance za hnutí ANO Radka Vondráčka vláda schválením paktu odevzdala část české suverenity Evropské komisi. Pokud ANO vyhraje volby, pakt podle něj nehodlá dodržovat. Nevysvětlil však, jak bude v rozporu s přijatým evropským právem pod hrozbou evropských soudů a sankcí by kabinet chtěl postupovat.

„Nikdo neřekl tu podstatu. Ten migrační pakt není dokonalým nástrojem, není ani řešením migrace do budoucna. Je ale dobrým základem. Oproti současnému opatření je tam mnohem více bezpečnostních procedur,“ řekl ministr vnitra ke schválenému migračnímu paktu.

Podle Rakušana zákon umožňuje státům, aby se ze solidarity vymanili, pokud jsou pod velkým migračním tlakem. Není ale možné, aby v něm Česká republika měla zanesenou výjimku.. „Představa Evropy, jakou bych já chtěl mít, není taková, aby jeden stát měl zanesenou výjimku o tom, že něco dělat nemusí. Ten zákon se týká nás všech,“ řekl.

Moderátor debaty Václav Moravec v ČT řekl, že by vyplacení z povinnosti mohlo ČR vyjít i na 15 miliard korun ročně. Rakušan to označil za špatný propočet.

„Pokud se podíváme na procenta, kterými by se Česká republika podílela, tak nám to vychází přibližně na nějakých 18 milionů eur ročně. Jsme u nějakých 480 milionů korun, takže zhruba půl miliardy,“ uvedl ministr. „Ta částka je indikativní a každý rok se podle jednotlivé krizové situace bude určovat a vypočítávat znovu,“ pokračoval.

Poslanec hnutí ANO Radek Vondráček řekl, že pokud bude jeho strana ve vládě, bude bojovat, aby přijatý pakt nemusela Česká republika dodržovat. „Přijetím zákona vláda odevzdala část české suverenity Evropské komisi, tedy orgánu, který není nikým volen,“ uvedl v nedělní debatě.

Podle Vondráčka by každý stát Evropské unie měl mít právo veta, zvlášť u tak důležitého zákona. Migraci označil za nejdůležitější téma v České republice.

Stejný názor na důležitost zákona má i senátor Václav Láska (SEN 21), který se ohradil proti státům, nebo politikům, kteří by migrační pakt nechtěli dodržovat. „Je ukrutně složité najít shodu mezi všemi státy EU, pokud někdo nechce spolupracovat, ať v ní tedy nefiguruje,“ řekl.

„Politici, kteří chtějí migraci využít k politickým cílům a upřednostňují úspěch ve volbách před řešením největšího problému Evropy, jsou špatní,“ doplnil Láska.

Na otázku, jestli je podoba migračního paktu Rakušan uvedl, že zákon je možné ještě novelizovat, upravovat a že to rozhodně není definitivní dokument.

Podle Vondráčka je povinná solidarita nesmysl, migrační pakt navíc podle poslance obsahuje i často zmiňované povinné kvóty a relokace migrantů. Rakušan se proti tomu ohradil, již dříve se vyjádřil podobně i premiér Petr Fiala.

„Evropská komise potvrdila, že systém neobsahuje povinné kvóty a relokace, a stejně tak potvrdila, že budeme mít výjimku na základě toho, že poskytujeme ochranu uprchlíkům, řekl již dříve Fiala.

Vládu v neděli kritizovala i poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Vicepremiér Vít Rakušan podle ní lže, když říká, že má Česká republika z povinné solidarity výjimku. Hnutí SPD vyhlásilo, nebude respektovat migrační pakt, uvedl to její předseda Tomio Okamura.

Migrační pakt má vstoupit v platnost až v roce 2026, podle ministra vnitra do té doby uvidíme spíše menší změny, které budou součástí přípravy na implementaci zákona. Paradoxně nejdál je v tom podle Rakušana Maďarsko, které se na situaci již připravuje. Konkrétní změny by měly být vidět až po tom, co zákon vzejde v platnost.

V další části pořadu se Rakušan vyjádřil i k deset let staré kauze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. „Byl to akt ruského státního terorismu,“ uvedl. Ocenil také minulou vládu Andreje Babiše za to, že v reakci na krok spáchaný agenty ruské tajné služby GRU vyhostila část ruských diplomatů.