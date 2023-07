Úřady znovu slibují, že nové stroje pořídí příští rok a do šesti let vznikne speciální letecká základna. Letadel, přesněji vrtulníků, je přitom dostatek. Státu by stačilo, kdyby armádu vybavil hasicími vaky.

S hašením až do loňska pomáhali soukromí majitelé starých sovětských letadel typu An-2, lidově zvaných Andula.